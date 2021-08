Les Google Pixel 6/6 Pro seront disponibles en France avec un seul coloris

La France fait partie des pays dans lesquels il sera possible d’acheter un Google Pixel 6 ou Pixel 6 Pro. Google a annoncé ses deux smartphones hier, avec tous les détails qui seront partagés cet automne.

Le Google Store affiche déjà les pages pour les deux Pixel 6 en France, en Australie, au Canada, en Allemagne, au Japon, à Taïwan, au Royaume-Uni et aux États-Unis. Il y a donc huit pays au total, ce qui est assez léger. Mais il faut dire que les Pixel n’ont de toute façon jamais connu de lancements mondiaux comme cela peut être le cas chez Apple, Samsung et d’autres constructeurs.

Il y a une autre subtilité pour la France : les Pixel 6 et Pixel 6 Pro seront uniquement disponibles dans un coloris. En effet, nous allons seulement avoir le droit au modèle noir. Google a bien annoncé des modèles jaune, gris, orange et bleu clair, mais nous ne les aurons pas. Ce sera noir et uniquement noir. Si vous voulez de la couleur, il va falloir passer par une méthode alternative (comme l’import). Pourquoi un seul coloris, au fait ? Seul Google connaît la réponse. C’est en tout très surprenant parce que l’Allemagne et le Royaume-Uni auront tous les coloris.

Les deux Pixel 6 auront la particularité d’avoir Tensor, une puce maison de Google qui doit offrir de bonnes performances et surtout permettre une meilleure optimisation générale. Il n’y a pas encore d’information sur les prix, mais tout porte à croire que cela risque de piquer par rapport au Pixel 5 (qui coûte 629 euros et se veut plus un bon milieu de gamme qu’un véritable haut de gamme).