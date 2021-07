Halo Infinite : la bêta du mode multijoueurs ouvrira ses portes demain 29 juillet

Quelle semaine pour les Xbox Series : la sortie hier dans le Game Pass de Flight Simulator, de nouveaux sublimes screenshots de Forza Horizon 5, l’annonce de ventes records, et dès demain, la sortie du très prometteur The Ascent (toujours dans le Game Pass) ainsi que le lancement de la première bêta du mode multijoueurs d’Halo Infinite ! Le studio 343 Industries ne s’en cache pas : cette bêta à accès très limité servira principalement de preview technique, histoire de faire remonter rapidement les bugs les plus gênants.

Tomorrow, we’re going live with the first look at #HaloInfinite’s upcoming technical preview! Hear directly from the team about what’s in store, and how you’ll get in if you’re selected.

🕙 Wednesday, July 28th @ 2PM PT

📺🟣: https://t.co/dda9QxxAU8

📺🔴: https://t.co/ZPEd9AiBUx pic.twitter.com/lQzaZP4Cs1

— Halo (@Halo) July 27, 2021