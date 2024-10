343 Industries devient Halo Studios et passe à l’Unreal Engine 5

Une vidéo et un très long article de blog annoncent une petite révolution : 343 Industries s’appelle désormais Halo Studios, actant au passage le fait que les rumeurs sur la fin du studio (et de la franchise Halo) étaient absolument non fondées. Ce changement de nom signifie aussi que le studio va désormais intégralement se concentrer sur la franchise la plus populaire de la plateforme Xbox. On apprend même que de nouveaux projets sont déjà en cours de préparation, mais le studio ne donne pas plus d’informations sur le sujet.

L’autre grande nouvelle, c’est l’annonce de l’abandon du vénérable moteur propriétaire Slipspace, qui avait montré quelques limites avec Halo Infinite. Le studio a donc fini d’opérer sa transition vers le moteur Unreal Engine 5, et démontre cette implication avec une vidéo de démo de quelque environnements de Halo rendus avec l’UE5. Cette démo intitulée « Une Nouvelle Aube » dévoile le rendu que l’on espérait avoir pour Halo Infinite après la diffusion du tout premier trailer de cet opus.

Non pas qu’Halo Infinite soit un mauvais jeu – la boucle de gameplay est extrêmement satisfaisante et 343 Industries a bien compris ce qui faisait le sel de Halo par rapport à des fps ultra nerveux et orientés compétitif avant tout – mais le rendu graphique, plus que la direction artistique (défendable), est vraiment loin de ce que peut proposer une Xbox Series aujourd’hui, sans même parler de la première vidéo de gameplay extrêmement décevante (et qui a conduit à un report du jeu de plusieurs mois). Un Halo CE tout en UE5 ne serait pas pour nous déplaire à vrai dire…