Microsoft annonce que les ventes des Xbox Series dépassent celles des précédentes générations de consoles

xbxoMicrosoft vient de dévoiler ses résultats pour son quatrième et dernier trimestre fiscal (Q2 calendaire) et un constat s’impose : les Xbox Series cartonnent (pas autant que la PS5, mais tout de même…). Satya Nadella, le CEO de Microsoft, a ainsi confirmé que depuis leur lancement, les Xbox Series X s’étaient mieux vendues que toutes les précédentes générations de consoles Xbox (au même cycle de vie de la console).

La division Xbox a ainsi réalisé un CA annuel de 13 milliards d’euros (+11% et 3 milliards d’euros sur le dernier trimestre), ce qui est un nouveau record pour Xbox. Ces chiffres explosent les 9,8 milliards de CA (déjà recordss) réalisés sur l’exercise 2020.

Sur le Q4 fiscal (Q2 calendaire toujours), les ventes de consoles Xbox ont progressé de 172%. Les estimations les plus récentes placent les ventes de Xbox Series dans une fourchette de 6 à 6,5 millions d’exemplaires écoulés (depuis le lancement). Petit bémol, le CA des services (xCloud, Xbox Game Pass), recule de 4% sur le trimestre. Xbox affirme cependant que les abonnés au Game Pass dépensent 50% d’argent en plus dans l’écosystème Xbox. Voilà qui tord le cou à l’idée selon laquelle l’abonné au Game Pass n’achète plus aucun jeu à côté…