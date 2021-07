The Ascent (Xbox Series/Game Pass): une longue plongée dans le gameplay… qui donne sacrément envie

Et si The Ascent était la bonne surprise de cet été ? Le jeu du studio suédois Neon Giant se dévoile plus en détail dans un longue vidéo de 14 minutes qui passe en revue les apports de gameplay du titre, la direction artistique ou bien encore le lore, et à vrai dire, on se prend vraiment un petit claque tant le jeu semble avoir été pensé dans les moindres détails. Les combats intègrent par exemple un système de couverture sophistiqué, qui tient compte du contexte et de la position du personnage par rapport aux assaillants.



L’apparition des ennemis a un aspect aléatoire (aucune partie ne sera identique), mais ces derniers agiront le plus souvent de façon naturelle (boire un coup au bar, discuter entre eux, s’engrainer pour rien, etc.). Le lore du jeu a aussi bénéficié d’un soin presque maniaque : les lieux prennent vie grâce à un grand nombre de PNJs, des PNJs qui peuvent aussi réagir de façon cohérente lorsque l’ambiance commence à chauffer (fuir, se mettre rapidement à couvert, etc.

Que dire aussi du niveau de réalisation générale, de ces décors futuristes blindés de détails et de néons ? C’est franchement beau. In fine, le jeu fait déjà penser à une sorte de mixte entre Diablo et l’univers Cyberpunk, ce qui est plutôt très prometteur. The Ascent sera disponible sur PC Windows, Xbox Series et sur Game Pass le 29 juillet prochain.