Le studio français Umanimation (Dordogne) ferme ses portes

Votre serviteur se doit de faire une confidence : Dordogne est l’un de mes jeux préférés de 2024, au point de l’avoir fini d’une traite. Ce jeu d’aventure narratif à la direction artistique sublime (comme des peintures animées) avait même reçu le prix de l’Excellence visuelle aux Pégases 2024, une récompense méritée pour ce véritable travail d’orfèvre. A la frontière du jeu et de l’art, Dordogne n’a pourtant pas trouvé son public : peu de temps après son arrivée dans le Game Pass, le studio français Umanimation, co-développeur de Dordogne avec le studio Un je ne sais quoi, annonce une bien triste nouvelle par la voix de son PDG, Aymeric Castaing : MOCA SAS, la société qui gérait UMANIMATION, vient de mettre un terme à ses activités.



« Pas de revenus pour notre jeu. Pas de contrat pour le prochain. Pas d’investisseurs. Game Over » déclare dépité le jeune PDG sur LinkedIn. C’est donc bel et bien le manque de joueurs qui a fini par plomber le studio, un constat terrible au vu de la qualité du titre, et qui illustre avec cruauté les difficultés auxquelles font face les studios indés. Aymeric Castaing promet tout de même de futurs projets, en espérant que cette fois les joueurs seront bien au rendez-vous. Dordogne est disponible sur toutes les plateformes (PC, PlayStation, Xbox, Switch et même iOS) pour un prix généralement inférieur à 20 euros. Le jeu est aussi proposé dans le Game Pass.