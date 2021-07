Forza Horizon 5 : Playground Games publie une douzaine de screenshots qui font monter la température

Des screenshots qui donnent chaud ? Normal, Forza Horizon 5 se déroulera cette fois au Mexique. Le célèbre jeu de caisse, qui a été la vraie star de la conférence E3 de Bethesda/Xbox, se dévoile à nouveau avec une douzaine de captures inédites qui viennent tout juste d’être publiées par le studio Playground Games. On peine à croire que ces images viennent directement du moteur du jeu, mais depuis l’E3, on sait déjà que Playground Games ne nous pipeaute pas.

Forza Horizon 5 sera donc beau comme un camion (ou comme un Ferrari flambant neuve…), mais ces screenshots fournissent aussi de petites informations concernant la variété des circuits proposés, le Mexique proposant une assez grande diversité de paysages… voire de climats. Végétations luxuriantes ou terrain sec, montagnes rocheuses ou prairies fleuries, désert de cactus ou bord de mer, il y aura de quoi se rincer l’oeil et visiter la région… même s’il faudra toujours garder un œil attentif sur le rétro. Forza Horizon 5 arrivera en trombe le 9 novembre prochain sur PC, Xbox One, Xbox Series S, Xbox Series X et dans le Game Pass. Tant qu’on y est, n’oubliez pas que le sublime Flight Simulator sera disponible dès demain dans le Game Pass côté Xbox Series.