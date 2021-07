Série The Last of Us : il y aura 10 épisodes pour la première saison

La série The Last of Us, qui s’appuie (en partie) sur le jeu de Naughty Dog, aura le droit à 10 épisodes au cours de sa première saison. Craig Mazin, le scénariste et producteur du programme, a fait la révélation dans le podcast Scriptnotes.

Outre le fait qu’il y a 10 épisodes avec la première saison de The Last of Us, Craig Mazin, qui est notamment le créateur de la mini-série Chernobyl, a annoncé que cinq réalisateurs vont s’occuper du projet. Il y a déjà les noms pour trois d’entre eux : Ali Abbasi, Kantemir Balagov et Jasmila Zbanic. Les deux autres restent secrets pour l’instant.

La série The Last of Us verra Pedro Pascal et Bella Ramsey dans les rôles respectifs de Joel et Ellie, Nico Parker dans celui de Sarah et Gabriel Luna dans celui de Tommy, le frère de Joel. Luna a récemment partagé une photo d’elle, de Pedro Pascal, de Nico Parker, de la directrice de la photographie Ksenia Sereda et du réalisateur Kantemir Balagov sur le tournage à Calgary au Canada. « J’aime déjà ces gens », a-t-elle écrit en légende. Le coprésident de Naughty Dog, Neil Druckmann, est fortement impliqué dans l’adaptation en tant que co-scénariste et producteur.

Il faudra attendre le courant de 2022 pour la sortie de la série The Last of Us et de ses 10 épisodes sur HBO. En France, c’est OCS qui distribue les programmes de HBO. Mais il faudra voir comment cela va se passer en 2022 parce que l’accord avec OCS pourrait ne pas être renouvelé afin de pouvoir lancer la plateforme de streaming HBO Max en France. Cela reste flou à ce stade pour le cas français.