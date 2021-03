The Last of Us : la série ne collera pas totalement au jeu

Il ne faudra pas s’attendre à avoir une copier/coller du jeu avec la série The Last of US de HBO. Neil Druckmann, qui s’est occupé de l’histoire du jeu, en dit un peu plus dans une interview avec IGN.

Des changements entre le jeu et la série The Last of Us

Neil Druckmann explique que les spectateurs de la série retrouveront une bonne partie du jeu The Last of Us. Cependant, des libertés vont être prises. Il y a d’abord des libertés assez légères, comme des vêtements qui ne seront pas forcément les mêmes que dans le jeu. Neil Druckmann note que ce point n’est pas bien important parce que les vêtements eux-mêmes ne sont pas importants. En revanche, il y aura des éléments qui n’auront rien à voir avec le jeu.

« Les choses restent parfois assez proches. C’est amusant de voir mes dialogues des jeux dans les scripts de HBO. Et parfois, ils s’en écartent fortement pour un meilleur effet car nous avons affaire à un média différent », déclare Neil Druckmann. Créer un jeu et créer une série sont deux choses bien différentes. La narration n’est pas la même, d’où la raison de s’adapter d’une façon ou d’une autre. C’est ce qu’il va se passer ici.

Neil Druckmann continue :

Par exemple, dans le jeu, il y a tellement d’action qu’il faut former le joueur aux mécanismes. Il faut plus de violence et plus de spectacle que dans une série télévisée car il n’est pas nécessaire de former les gens à l’utilisation d’une arme. C’est donc quelque chose de vraiment différent et HBO a été formidable en nous poussant à nous éloigner de l’action pure et dure pour nous concentrer davantage sur le drame du personnage. Certains de mes épisodes préférés jusqu’à présent ont beaucoup dévié de l’histoire et j’ai hâte que les gens les voient.

Il n’y a pas encore de date de sortie pour la série The Last of Us, dont la première saison couvrira le premier jeu sorti en 2013. Mais nous avons récemment appris le casting principal. Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian) incarnera Joel et Bella Ramsey (Game of Thrones) incarnera Ellie.