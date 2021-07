The Last of Us : le tournage de la série vient de débuter

The Last of Us, le jeu culte du studio Naughty Dogs (PS3) est en cours d’adaptation en série sour la houlette de HBO. Le tournage de la série vient en effet de démarrer à Calgary dans la province d’Alberta (Canada). La série The Last of Us pourrait bien redéfinir les critères de qualité d’une adaptation de jeu vidéo.

En effet, outre l’extrême qualité de l’oeuvre d’origine, HBO a fait en sorte de réunir une véritable dream team : le showrunner de la série n’est autre que Craig Mazin, à qui l’on doit la fantastique mini-série Chernobyl, la productrice Carolyn Strauss a déjà travaillé sur Game of Thrones, et le créateur du jeu d’origine, l’inénarrable Neil Druckmann, a écrit le scénario.

Une photo publiée par Gabriel Luna (Tommy) sur Instagram dévoile les principaux acteurs de la série, soit Pedro Pascal (Joel), Bella Ramsey (Ellie) et Nico Parker (Sarah) en train de se rendre sur les lieux du tournage. La série The Last of Us débarquera sur HBO Max en 2023.