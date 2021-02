Paramount+ va streamer Mission Impossible 7 et d’autres films 45 jours après la sortie en salles

Paramount+ a pris la décision de diffuser en streaming Mission Impossible 7 et d’autres films 45 jours après leur sortie au cinéma. Le service de streaming ne se met pas au niveau de HBO Max, qui propose une sortie simultanée des films Warner Bros au cinéma et en streaming.

Films en streaming sur Paramount+ 45 jours après la sortie au cinéma

Mission Impossible 7 ne sera pas le seul film disponible en streaming sur Paramount+ 45 jours après la sortie en salles. Il y aura également Sans un bruit 2 et PAW Patrol : le film. Mission: Impossible 7 sortira au cinéma le 17 novembre 2021 en France. Ce sera le 8 septembre pour Sans un bruit 2 et le 20 août pour PAW Patrol : le film. Il suffira d’attendre 45 jours à chaque fois pour avoir les films en streaming sur une plateforme légale.

Paramount+ ne va pas s’arrêter là, puisque d’autres films sortiront également en streaming assez rapidement après la sortie en salles. Mais le service ne promet pas forcément 45 jours. Ce sera notamment le cas pour Snake Eyes, Clifford, Top Gun: Maverick, Sonic le film 2, Transformers 7, le film Donjons et Dragons et d’autres titres.

Pas de Paramount+ en Europe au lancement

Paramount+ fera ses débuts le 4 mars, d’abord aux États-Unis. Il y aura une formule à 4,99$/mois avec de la publicité et une autre à 9,99$/mois sans publicité. Le service promet plus de 2 500 films et plus de 30 000 épisodes de séries. Il y aura également des événements sportifs diffusés en direct.

Qu’en est-il de la disponibilité à l’international ? Paramount+ arrivera le 25 mars dans les pays nordiques et en Australie à la mi-2021. Il n’y a aucune information pour la France, le reste de l’Europe ou le reste du monde tout simplement. Ceux qui veulent le service de streaming devront donc attendre un petit moment. La priorité est donnée (comme bien souvent) aux Américains.