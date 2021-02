5G : la loi anti-Huawei est validée, ce qui embête SFR et Bouygues Telecom

Le Conseil constitutionnel a validé la loi anti-Huawei en France, qui a pour vocation de préserver les intérêts de la sécurité nationale. Cela embête bien SFR et Bouygues Telecom qui vont devoir retirer les antennes 5G de Huawei déjà installées dans le pays.

Feu vert pour la loi anti-Huawei en France

Le Conseil constitutionnel juge que le législateur a voulu préserver les réseaux mobiles « des risques d’espionnage, de piratage et de sabotage qui peuvent résulter des nouvelles fonctionnalités offertes par la cinquième génération de communication mobile ». Cela doit permettre de « préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale ». SFR et Bouygues Telecom avaient déposé des questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) pour s’opposer à cette loi anti-Huawei.

La France n’a pas interdit explicitement le matériel Huawei pour le déploiement de la 5G. Mais l’Agence nationale chargée de la sécurité informatique (Anssi) a restreint très fortement les autorisations d’exploitation.

Bouygues Telecom a ainsi expliqué qu’il va devoir retirer 3 000 antennes Huawei d’ici à 2028 dans les zones très denses en population. Il a par ailleurs interdiction d’utiliser des antennes Huawei pour la 5G à Strasbourg, Brest, Toulouse et Rennes. SFR n’a pas fait de commentaire pour l’instant.

Cette loi anti-Huawei est donc une mauvaise nouvelle pour SFR et Bouygues Telecom. Les deux opérateurs avaient d’ailleurs demandé 2 milliards d’euros d’indemnisation à l’État pour le retrait des antennes 5G de Huawei. Mais le gouvernement l’a annoncé en septembre : il n’y aura pas d’indemnisation.