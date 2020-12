Antennes Huawei : SFR et Bouygues réclament 2 milliards d’euros à l’État

Les opérateurs français vont devoir se séparer des équipements de Huawei et cela dérange SFR et Bouygues Telecom. Les deux opérateurs estiment que ce n’est pas à eux de payer ce retrait d’équipements. Ils réclament 2 milliards d’euros à l’État pour rembourser les frais.

Selon L’Express, SFR chiffre le retrait des équipements Huawei à 1,1 milliard d’euros. Bouygues Telecom, pour son réseau, s’attend à 900 millions d’euros. Ces deux opérateurs s’appuient tout particulièrement sur Huawei (environ 50% des antennes). Changer les antennes et tout le reste pour un autre équipementier va nécessiter du temps et des ressources. Et pour eux, c’est à l’État de payer, puisque c’est l’État qui demande un retrait.

SFR explique qu’il devra changer 8 000 antennes. C’est 3 000 antennes pour Bouygues Telecom. À cela s’ajoute le déploiement de la 5G. Ce sont d’importants coûts si on regroupe le tout.

Le Conseil Constitutionnel rendra son avis en février 2021. SFR et Bouygues Telecom sauront s’ils auront le droit à une indemnisation pour le retrait des antennes de Huawei.

Tout est lié à la loi de 2019 qui vise à préserver les intérêts de la défense et de la sécurité nationale de la France. Il s’agit d’un barrage anti-Huawei, puisque le groupe chinois est accusé de faire de l’espionnage pour la Chine. Ce sont surtout les États-Unis qui portent une telle accusation. Mais certains pays alliés se rangent aussi du côté des Américains.