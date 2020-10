Streaming : Salto, le « Netflix français », est disponible avec un mois gratuit

C’est parti ! Salto est maintenant disponible pour tout le monde. Ce service de streaming français appartient à TF1, France Télévisions et M6. Trois offres sont disponibles pour concurrencer Netflix, Disney+ et les autres.

Salto mise beaucoup sur les films et séries français. 10 000 heures de programmes sont disponibles au lancement, avec pour vocation de monter à 15 000 heures au premier trimestre de 2021. Mais le service propose aussi quelques contenus européens et même américains. Pour le contenu européen par exemple, la série The Pier, créée par le créateur de La Casa de Papel, est sur Salto. Pour le contenu américain, on peut citer l’exemple de la série The Handmaid’s Tale ou les films Rocky.

Par ailleurs, on retrouve la possibilité de voir des chaînes de télévision (une vingtaine au départ) en direct. Il y a TF1, France 2, France 3, France 5, M6, W9, TMC, TFX, France 4, Gulli, TF1 Series Films, 6ter, France Info, TV Breizh, Téva, Paris Première, Ushuaïa TV et Histoire TV. On retrouve aussi les replays des chaînes.

Prix de Salto

Trois offres sont en place. La première offre est Solo et elle coûte 6,99€/mois. Pour ce prix, l’abonné peut voir les programmes de Salto sur un écran. Il faudra prendre la formule Duo à 9,99€/mois pour avoir le droit à un visionnage sur deux supports en même temps. Pour les familles, il y a une offre Tribu à 12,99€/mois. Elle permet de voir Salto sur quatre écrans en même temps. Le premier mois est offert, qu’importe l’offre.

Où voir Salto ?

Salto est accessible dès maintenant sur le site salto.fr. Il est également possible de passer l’application iOS/tvOS pour iPhone, iPad et Apple TV, et l’application Android pour les smartphones et tablettes Android et les appareils sous Android TV. À noter qu’il y a le support de Chromecast qui peut aider pour avoir une diffusion sur son téléviseur.

Salto n’est pas encore disponible depuis les box des opérateurs. Des négociations sont en cours, mais TF1, France Télévisions et M6 ne disent pas encore si ce sera bientôt prêt. Mais le service de streaming a déjà dit qu’il sera aussi disponible sur la TNT dans quelques mois.