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Lords of War : Nicolas Cage affronte Bill Skarsgård dans la première bande-annonce

3 min.
6 Nov. 2026 • 11:50
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Nicolas Cage reprend le rôle du marchand d’armes Yuri Orlov dans la première bande-annonce de Lords of War, suite directe du film sorti en 2005. Face à lui, Bill Skarsgård incarne un mercenaire lié à son passé, avec une sortie américaine fixée au 22 janvier 2027.

Lors Of War

Un fils décidé à dépasser Yuri Orlov

Le premier Lord of War suivait l’ascension de Yuri dans le commerce international des armes, entre cynisme, conflits et poursuite par un agent d’Interpol. Le nouveau film reprend le personnage vingt et un ans plus tard. Yuri découvre l’existence d’un fils, Anton, qui n’entend ni réparer ses fautes ni quitter ce milieu.

Le teaser présente Anton comme le chef d’une organisation de mercenaires, prêt à bâtir sa propre armée et à exploiter les guerres menées au Moyen-Orient. La filiation ne débouche donc pas sur une réconciliation. Elle installe une rivalité où le fils cherche à surpasser son père, tandis que Yuri tente de préserver sa position et sa survie.

Bill Skarsgård occupe cette fois un rôle très différent de son personnage annoncé dans le jeu d’espionnage PHYSINT. Les premières images de Lords of War misent sur l’opposition physique entre les deux hommes, mais elles ne dévoilent pas encore l’événement qui provoque leur affrontement ni la place exacte des autres personnages.

Andrew Niccol revient derrière la caméra

Andrew Niccol écrit et réalise à nouveau le film. Cette continuité est importante : Lord of War reposait autant sur le regard ironique de Yuri que sur les mécanismes économiques et politiques permettant à son activité de prospérer. La suite conserve donc son auteur plutôt que de transformer le personnage en héros d’action détaché du premier récit.

Laura Harrier, Sylvia Hoeks et Greg Tarzan Davis complètent la distribution. Vertical n’a pas encore précisé leurs rôles dans la bande-annonce. Philippe Rousselet et Fabrice Gianfermi, déjà producteurs du premier volet, participent également à cette suite avec Andrew Niccol et Nicolas Cage.

Pour Cage, ce retour s’ajoute à une période chargée en personnages issus de la culture populaire. L’acteur tenait récemment le premier rôle de la série Marvel Spider-Noir, dont l’annulation après une saison a depuis été annoncée. Lords of War s’appuie au contraire sur un rôle conçu pour le cinéma et resté associé à l’une de ses prestations les plus reconnaissables des années 2000.

Une date américaine, mais pas encore de calendrier français

Vertical annonce une sortie en salles le 22 janvier 2027 aux États-Unis. Aucun distributeur ni calendrier français n’apparaît dans les éléments officiels accompagnant le teaser.

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