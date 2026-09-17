PHYSINT : Bill Skarsgård sera le héros du nouveau jeu d’espionnage d’Hideo Kojima

Hideo Kojima a réservé une surprise aux spectateurs de la conférence Xbox du Tokyo Game Show 2026 qui s’est terminée il y a quelques heures à peine. Le créateur japonais a en effet révélé l’identité de l’acteur principal de PHYSINT, son prochain jeu d’action et d’espionnage : Bill Skarsgård, notamment connu pour ses rôles dans Ça et Nosferatu, interprètera l’un des deux rôles principaux du jeu aux côtés de Charlee Fraser. Le réalisateur a également présenté de nouvelles images des coulisses de son projet horrifique OD, là encore une future exclusivité Xbox.

Bill Skarsgård prend la tête du casting de PHYSINT

L’acteur suédois rejoint Charlee Fraser, Don Lee et Minami Hamabe dans cette production que Kojima présente comme l’aboutissement de quarante années de carrière.

Deux nouvelles affiches réunissent Skarsgård et Fraser dans une esthétique résolument cinématographique. Ces dernières dévoilent une accroche intrigante : « La prochaine Guerre froide commence. » Le scénario reste néanmoins confidentiel et aucun élément ne permet encore de déterminer le contexte exact de cette confrontation.

<span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Kojima a également montré des essais de costumes et de caméra réalisés avec les deux interprètes. En d’autres termes, la production de PHYSINT semble avancer à bon rythme, sachant que les images prises avec Bill Skarsgård dateraient déjà de plusieurs mois.

Ces annonces interviennent quelques jours après le transfert de PHYSINT de PlayStation vers Xbox, à la suite du retrait (toujours incompréhensible) de Sony. Microsoft assurera désormais l’édition du titre, dont la sortie demeure très lointaine, ainsi donc que sa production.

OD reprend ses sessions de capture de mouvements

Le studio a également évoqué OD – KNOCK, son jeu d’horreur développé avec Xbox. Les sessions de capture de performances et de doublage ont repris cette année après leur interruption liée à la grève de la SAG-AFTRA.

Une vidéo des coulisses montre notamment Sophia Lillis et Hunter Schafer au travail. Kojima assure que la production progresse normalement, sans toutefois annoncer de nouvelle bande-annonce ni de date de sortie.

Avec PHYSINT et OD, Kojima Productions poursuit donc simultanément deux projets aux ambitions distinctes : renouer avec l’espionnage qui a fait sa réputation et expérimenter une nouvelle forme d’horreur interactive. Une aubaine pour Xbox, qui dispose là de deux gros titres AAA à même de susciter à minima l’intérêt des joueurs et des médias.