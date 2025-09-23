TENDANCES
OD : premier trailer pour le nouveau projet de Kojima et Xbox
Jeux vidéo

OD : premier trailer pour le nouveau projet de Kojima et Xbox

23 Sep. 2025 • 9:45
0

Attendu comme l’un des projets les plus mystérieux de Hideo Kojima, OD vient de se révéler un peu plus à travers un trailer de près de trois minutes. On y découvre l’actrice Sophia Lillis, terrifiée, ouvrant une porte rouge et allumant des bougies étrangement semblables aux incubateurs de Death Stranding. Entre pluie battante et coups frappés dans l’obscurité, le ton est donné : OD s’annonce comme une expérience profondément ancrée dans l’horreur psychologique (et sans doute pas seulement, cela s’annonce plutôt « graphique »). Le sous-titre Knock semble en outre indiquer que l’expérience se déclinera en plusieurs parties.

Une collaboration étroite avec Xbox et Unreal Engine

Développé sous Unreal Engine, et non plus avec le moteur Decima de Kojima Productions (qui a servi à développer Death Stranding), le jeu bénéficie du soutien technique direct de Microsoft. Phil Spencer, patron de Xbox, a confirmé que la production était déjà bien avancée et que ses équipes travaillaient autant sur les effets visuels que sur l’optimisation en coulisses: « OD est audacieux, unique et incontestablement issu de ce studio ».

Une frontière floue entre cinéma et jeu vidéo

Kojima décrit OD comme un projet hybride, quelque part entre film interactif et jeu vidéo, dont l’objectif est de repousser les limites de la peur. Jordan Peele, cinéaste reconnu pour son travail sur l’horreur sociale, est également impliqué dans le lore du projet, mais son rôle exact reste encore très mystérieux.

Aucun calendrier de sortie n’a encore été communiqué, mais la promesse est claire : OD ambitionne de redéfinir l’expérience vidéoludique en mélangeant narration, immersion et innovation technologique, le tout s’appuyant sur une énorme infrastructure de cloud (celle de Microsoft en l’occurrence). Le résultat sera sans nul doute plus original que Death Stranding 2, bien moins radical et innovant dans son approche que son prédécesseur.

