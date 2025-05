Kojima annonce que son prochain jeu Physint ne sortira pas avant 2030

Hideo Kojima ne chôme pas : Death Stranding 2: On the Beach est en approche sur PS5 (avant sans doute d’arriver plus tard sur Xbox, comme le premier opus) et l’ambitieux OD, conçu en collaboration avec Jordan Peele (Us) et Microsoft, est actuellement en préparation. Un troisième projet est sur la table de travail, le jeu d’espionnage Physint, mais ce dernier ne sera décidément pas pour la génération actuelle de consoles PS5/Xbox Series. Interviewé par Le Film Français, le concepteur de JV passionné de cinéma a en effet confirmé que le développement de Physint « prendra encore cinq ou six ans » . Ce calendrier repousserait la sortie du jeu à l’horizon 2030-2031, soit en plein coeur de la prochaine génération de consoles (Physint sera une exclusivité PlayStation au lancement).

OD, Physint, peut-être un Death Stranding 3 (rêvons un peu), le cinéphile Kojima est un homme occupé… qui ne désespère pas, un jour, d’avoir suffisamment de temps pour passer à la réalisation d’un long métrage : “Peut-être qu’après, je pourrai enfin me lancer dans un film » déclare Kojima dans Le Film Français. « J’ai grandi avec le cinéma. Réaliser serait une sorte d’hommage. De plus, je vieillis et je préférerais le faire jeune.” Certes, on sait déjà que Death Stranding sera adapté en long métrage live-action par A24, mais Kojima ne sera pas directement aux manettes.