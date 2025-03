Sony annonce deux packs PS5 comprenant le jeu Astro Bot

C’était dans l’air depuis quelques temps : Sony Interactive Entertainment (SIE) a confirmé sur X la commercialisation cette semaine de deux packs PlayStation 5 comprenant le jeu Astro Bot, sacré GOTY lors des derniers Game Awards. Le jeu pourra être récupéré sur le Play Store via un code de téléchargement. Sony ne précise pas encore le prix de ces packs, mais Amazon a vendu la mèche en lançant les précommandes à 400 euros pour le Pack PS5 Digital et à 500 euros pour le Pack PS5 avec lecteur Blu-ray. On notera que les prix affichés sont 50 euros en deçà des tarifs actuels des PS5/PS5 Digital, alors même que la console est proposée avec un jeu. Un bon « move » donc de la part de PlayStation.

Ces packs permettront aussi sans doute de redonner sa chance à Astro Bot, qui ne se serait écoulé qu’à 2 millions d’exemplaires malgré son statut de titre first party orienté grand public, et GOTY par dessus le marché. 2 millions de jeux vendus pour un parc de 75 millions de PS5, c’est évidemment très peu, et cela montre au passage que le narratif sur le « poids » des exclusivités sent de plus en plus souvent la naphtaline (même s’il peut y avoir un intérêt strictement marketing).