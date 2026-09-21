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KultureGeek Jeux vidéo Physint : Hideo Kojima affirme que seul Xbox décidera de l’exclusivité du jeu
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Physint : Hideo Kojima affirme que seul Xbox décidera de l’exclusivité du jeu

3 min.
21 Sep. 2026 • 10:55
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Quelques jours après l’annonce choc, Hideo Kojima est revenu sur les circonstances du retrait de PlayStation du projet Physint. Dans des entretiens accordés à IGN et au Washington Post, le créateur de Metal Gear Solid raconte une rupture inattendue qui aurait pu fragiliser l’avenir de Kojima Productions.

Une visioconférence qui bouleverse les plans de Kojima Productions

En juin dernier, Sony Interactive Entertainment convoque Hideo Kojima à une réunion sur Zoom pour lui annoncer l’arrêt du financement de Physint. Selon le réalisateur, aucune explication précise ne lui est alors communiquée. « Rien n’aurait pu me préparer à leur décision de se retirer du projet », confie Kojima. Le créateur explique avoir immédiatement pensé à l’avenir de son entreprise et de ses quelque 200 salariés. Grâce au soutien financier de Xbox, aucun licenciement n’a finalement été nécessaire.

Physint Poster 2

La surprise est d’autant plus grande que ce successeur spirituel de Metal Gear Solid avait été approuvé sous la direction de Jim Ryan. Kojima le considère même comme le jeu présentant le plus important potentiel commercial de sa carrière, rien de moins !

Physint reste loin de sa sortie malgré l’arrivée de Xbox

Le développement du jeu demeure embryonnaire. Le scénario et les storyboards sont prêts, tandis que les premières modélisations 3D et les captures des acteurs ont commencé. Bill Skarsgård incarnera notamment l’un des personnages principaux.

Le moteur graphique n’a toujours pas été choisi, et certains développeurs ont temporairement rejoint OD, le jeu d’horreur déjà financé par Microsoft. Le projet en est donc encore à ses tous débuts, et il faudra sans doute attendre quelques années supplémentaires avant de voir le bout d’un trailer du jeu.

Aucune rupture avec Sony, et une exclusivité Xbox probable

Selon Bloomberg, le retrait de Sony serait notamment lié à des retards et à des inquiétudes budgétaires, des informations démenties par Kojima Productions quelques heures plus tard : « Le studio va bien » déclare le communiqué.

Le réalisateur refuse également de présenter la séparation avec Sony comme un conflit : « Nous ne sommes pas en conflit. Nous ne nous battons pas contre eux. »

Physint poursuit donc sa production chez Xbox, et une éventuelle sortie sur PlayStation n’est clairement pas à l’ordre du jour. Interrogé sur l’avenir du jeu chez PlayStation, Kojima renvoie en effet la balle à l’éditeur : « Je n’ai pas la réponse à cette question, c’est plutôt une question pour Xbox ». Une déclaration qui contraste avec les rumeurs d’une divergence de vues entre Kojima Production et PlayStation concernant justement l’exclusivité de Physint, Kojima estimant (supposément) que Physint ne devait rester qu’une exclusivité temporaire malgré le financement de Sony. Visiblement, il ne s’agissait donc là que de simples racontars du net : on voit mal Kojima accepter du côté de xbox ce qu’il aurait ardemment refusé du côté de PlayStation.

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