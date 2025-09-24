TENDANCES
Jeux vidéo

Hideo Kojima s’allie à Niantic Spatial pour un mystérieux projet AR

24 Sep. 2025 • 19:53
Hideo Kojima, créateur légendaire des jeux Metal Gear et Death Stranding, a dévoilé une collaboration pour le moins inattendue avec Niantic Spatial, la branche spécialisée en technologies immersives issue du développeur de Pokémon Go. L’annonce a été faite lors de l’événement Beyond The Strand organisé à Tokyo pour célébraer les dix ans de Kojima Productions. Sur scène, le CEO de Niantic Spatial John Hanke a confirmé un partenariat visant à « apporter l’art du récit de Kojima dans le monde réel grâce à l’IA géospatiale ».

Un projet encore secret mais déjà prometteur

Bien que les détails de cette collaboration restent encore très flous, une vidéo teaser montre des séquences où un acteur explore divers environnements tout en débloquant des objets numériques. Kojima précise : « Jusqu’ici, nous avons créé des expériences sur écran. Désormais, grâce à cette technologie, il sera possible de les libérer dans le monde réel ». Le teaser évoque une forme de jeu en réalité augmentée, probablement proche de Pokémon Go mais intégrant la une dimension narrative propre au créateur japonais.

Vers un futur jeu en réalité augmentée ?

Reste à savoir si ce projet prendra la forme d’un jeu mobile ou s’il tirera parti de futures lunettes AR, des appareils encore rares sur le marché. Kojima évoque de son côté la possibilité de « connecter les joueurs entre eux et à leur environnement », un concept qui pourrait redéfinir les interactions entre le jeu vidéo et la réalité.

