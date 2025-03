Niantic et Pokémon Go ont été vendus à Scolepy pour 3,8 milliards de dollars

Scopely, une entreprise saoudienne leader dans le secteur du jeu mobile, a confirmé le rachat de la division jeux de Niantic pour 3,5 milliards de dollars, à quoi il faut ajouter 350 millions de dollars supplémentaires en espèces, portant la valeur totale de l’accord à 3,85 milliards de dollars pour les actionnaires de Niantic. Connu pour ses jeux AR à succès comme Pokémon Go, Pikmin Bloom et Monster Hunter Now, Niantic se concentrera désormais sur la création de cartes 3D du monde réel via une nouvelle entité indépendante, Niantic Spatial, dirigée par le CEO John Hanke. Dans le cadre de l’acquisition, plus de 2 300 employés de Niantic travaillant sur des projets de jeux rejoindront Scopely. Malgré ce changement de propriétaire, il ne devrait pas y avoir de bouleversements concernant les jeux et événements Niantic (la division jeu donc).

En plus de ce nouveau focus sur les données géospatiales et la cartographie 3D, Niantic continuera tout de même d’exploiter quelques jeux comme Ingress Prime et Peridot sous sa nouvelle division Niantic Spatial, cette dernière recevant une injection de 250 millions de dollars de la part de Niantic et Scopely. L’entreprise prévoit aussi d’utiliser son application mise à jour Scaniverse (disponible pour le Meta Quest) pour collecter des données de localisation réelles. Ces données aideront Niantic à développer un modèle géospatial mondial basé sur l’apprentissage automatique.