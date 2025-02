Niantic (Pokémon Go) chercherait à revendre sa division jeux vidéo

Niantic, la société à qui l’on doit le très populaire jeu mobile Pokémon Go, chercherait à vendre sa division jeu vidéo. si l’on en croit Bloomberg, des négociations seraient même en cours pour conclure un accord de rachat à 3,5 milliards de dollars avec le développeur de jeux mobiles Scopely (un studio basé en Arabie Saoudite). Ni Niantic ni Scopely n’ont commenté l’information, mais cette vente potentielle marque un véritable tournant pour Niantic, qui reste l’une des rares entreprises à avoir su exploiter avec succès la réalité augmentée dans le domaine du jeu vidéo. Il est tout de même à noter que depuis le phénomène Pokémon Go, Niantic peine à reproduire le même niveau succès avec ses derniers titres AR.

Cette vente (encore non confirmée) n’est pas une surprise totale : ces dernières années, Niantic a en effet connu de grosses difficultés financières qui ont entraîné des licenciements massifs ainsi que l’annulation de plusieurs projets, notamment Harry Potter: Wizards Unite et des jeux XR liés à la NBA et à la franchise Marvel. En 2023, Niantic a licencié 230 employés dans le cadre d’une restructuration. Plus récemment, Niantic s’est recentré sur la technologie géospatiale, améliorant son application Scaniverse pour permettre aux utilisateurs de créer des modèles 3D d’objets du monde réel et ainsi alimenter une base de données mondiale exploitant l’apprentissage automatique.