Google rachète une partie de la division XR de HTC pour 250 millions de dollars

Google est bien de retour dans le secteur de la réalité étendue. Après le lancement d’Android XR et les annonces sur le prochain casque en préparation avec Samsung, la firme de Mountain View vient d’annoncer le rachat d’une partie de l’activité XR de HTC pour 250 millions de dollars. L’accord de rachat prévoit qu’un certain nombre d’ingénieurs du HTC Vive migreront vers Google. Google va aussi récupérer des droits de propriété intellectuelle non exclusifs, mais HTC conservera l’usage des brevets et gardera la possibilité de développer des technologies à partir de ces derniers.

C’est déjà la seconde fois que Google fait l’acquisition d’une part de HTC, après le rachat de l’unité de smartphone du Taïwanais en 2017 (une transaction à 1,1 milliard de dollars). Google confirme que ce nouveau rachat servira évidemment à développer sa plateforme Android XR et l’on se doute que le géant de la recherche a désormais mis l’accélérateur pour tenter de rattraper l’énorme retard pris sur Meta (et même sur l’Apple Vision Pro d’Apple). Le marché de la réalité étendue a beau être décrit comme « mort-né », les GAFAs semblent donc continuer à y croire plus que jamais…