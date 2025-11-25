TENDANCES
Jeux vidéo

Udo Kier, l’acteur du projet OD de Kojima, est décédé à l’âge de 81 ans

25 Nov. 2025 • 17:53
0

Udo Kier était un immense acteur de cinéma, et c’était aussi l’un des visages d’OD, le futur projet de jeu pour l’écosystème Xbox porté par l’emblématique Hideo Kojima. L’acteur allemand est mort à l’âge de 81 ans, une nouvelle qui a visiblement bouleversé le créateur de Death Stranding :

« Je suis sans voix. Tout s’est passé beaucoup trop vite.
En raison de la grève, le tournage d’« OD » a été interrompu pendant une longue période et nous avons dû le reporter à l’année suivante. Même pendant ce temps, Udo et moi avons échangé régulièrement des courriels. Nous sommes restés en contact étroit. Lors de notre rencontre à Milan fin septembre, il m’a confié son impatience de voir le tournage reprendre l’année suivante. Il débordait d’énergie, et ses « udo-ismes » me faisaient beaucoup rire.
Je n’arrive toujours pas à y croire.
Udo n’était pas qu’un simple acteur. Il était une véritable icône de son époque. Nous avons perdu une grande icône. Il n’y en aura jamais d’autre comme lui.
Udo, repose en paix. Je ne t’oublierai jamais. »

Une carrière brillante et éclectique

Udo Kier c’est avant tout une carrière marquée par une énorme liberté artistique, l’acteur allemand apparaissant aussi bien dans des films de genre (le très culte Suspiria) voire des nanars (comme l’impayable Barb Wire ou le très raté Spermula), des films érotiques (Histoire d’O en 1975), que dans des métrages « auteurisants », jusqu’aux rives du jeu vidéo. Audacieux et sans limites, Udo Kier n’hésitera pas à embarquer dans plusieurs films de Lars von Trier, à l’instar de Melancholia, The Kingdom, Breaking the Waves, Dogville, Europa ou du très sulfureux Nymphomaniac.

A 80 ans passé, Udo Kier s’était fixé un nouveau défi : participer à l’énorme projet OD de Kojima, dont il devait être l’un des acteurs principaux. Le destin en aura décidé autrement, et l’on peut désormais supposer que le jeu, dont le tournage avait été reporté à cause de la grève des acteurs et des scénaristes, rendra un vibrant hommage à ce grand artiste.

