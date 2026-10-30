LiveWire : la marque électrique de Harley-Davidson doute de sa capacité à survivre

La division électrique de Harley-Davidson traverse une zone de fortes turbulences. LiveWire reconnaît désormais l’existence d’un « doute substantiel » concernant sa capacité à poursuivre son activité, ce en raison de pertes récurrentes, de flux de trésorerie (très) négatifs et de ressources financières passablement limitées.

Le contraste avec les performances commerciales est d’ailleurs saisissant : au troisième trimestre 2026, LiveWire a généré 7,9 millions de dollars de revenus, en hausse de 38 % sur un an, et revendique 80 % du marché américain des motos électriques routières de plus de 50 kW. LiveWire reste pourtant déficitaire, avec une perte nette trimestrielle de 18,6 millions de dollars et seulement 39,9 millions de liquidités disponibles fin septembre.

Restructuration, financement ou vente désormais envisagés

LiveWire prévoit désormais une perte opérationnelle comprise entre 70 et 80 millions de dollars sur l’ensemble de 2026. Un comité spécial de restructuration doit désormais examiner différentes options : levée de capitaux, partenariat stratégique, restructuration, vente d’actifs ou même… cession de l’entreprise.

La situation est d’autant plus symbolique que Harley-Davidson avait lancé son offensive électrique avec LiveWire dès la fin des années 2010. Le secteur a depuis vu apparaître de nombreux concurrents, notamment des modèles revendiquant des autonomies et des systèmes recharges toujours plus performants.

Le S4 Honcho doit élargir la clientèle

LiveWire tente parallèlement de descendre fortement en gamme avec le S4 Honcho, proposé sous les 5 000 dollars. Les premières versions Trail ont été livrées aux États-Unis, tandis que le modèle Street rejoint progressivement les concessions. La marque prépare également de nouveaux véhicules issus de Dust Motorcycles.

Le marché conserve pourtant un important potentiel technologique, notamment grâce aux futures batteries solides pour motos électriques. Pour LiveWire, l’urgence est cependant beaucoup plus immédiate : transformer une position dominante sur son segment en activité économiquement viable avant que ses réserves financières ne deviennent insuffisantes.