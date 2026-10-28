TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Logiciels Nvidia lance Nemotron 3.5 Transcribe, une IA vocale capable de transcrire 40 langues
Logiciels

Nvidia lance Nemotron 3.5 Transcribe, une IA vocale capable de transcrire 40 langues

3 min.
28 Oct. 2026 • 18:00
0

Nvidia poursuit son offensive dans les modèles d’intelligence artificielle ouverts avec Nemotron 3.5 Transcribe, une nouvelle IA spécialisée dans la compréhension et la transcription audio. Le modèle prend en charge 40 langues et peut traiter des enregistrements allant jusqu’à une heure, tout en distinguant plusieurs interlocuteurs.

Transcription, traduction et identification des locuteurs

Nemotron 3.5 Transcribe ne se limite pas à convertir la parole en texte. Il peut produire une transcription contextualisée, identifier la langue utilisée, attribuer les interventions aux différents participants et générer des horodatages. La traduction entre l’anglais et de nombreuses langues est également prise en charge.

Nvidia Nemotron

Cette technologie vise notamment les comptes rendus de réunions, centres d’appels, médias ou applications médicales. Les développeurs peuvent fournir du vocabulaire spécialisé afin d’améliorer la reconnaissance de termes propres à un métier ou un secteur.

Nvidia revendique des résultats de premier plan sur plusieurs benchmarks publics de reconnaissance vocale, notamment pour les contenus longs et multilingues. Le modèle rejoint la famille Nemotron 3.5 récemment dévoilée, destinée aussi bien aux data centers qu’aux agents IA locaux.

Une IA ouverte qui peut fonctionner sans cloud

Le modèle possède environ 34 milliards de paramètres, mais son architecture Mixture-of-Experts n’en active qu’environ 4,3 milliards pendant l’inférence. Nvidia indique qu’il peut fonctionner sur un seul GPU haut de gamme, permettant aux entreprises de conserver leurs enregistrements sur leurs propres infrastructures plutôt que de les envoyer vers un service distant.

Cette stratégie accompagne également l’arrivée des machines RTX Spark, conçues pour exécuter davantage d’IA localement. Nemotron 3.5 Transcribe reste toutefois destiné aux fichiers enregistrés et non à la transcription en direct.

Nvidia publie parallèlement Granary v2, une nouvelle version de son jeu de données vocal ouvert destiné à l’entraînement et à la personnalisation des modèles. Face à Mistral et sa gamme Voxtral ou ElevenLabs, le géant des GPU veut désormais devenir aussi devenir un incontournable dans le logiciel vocal. L’appétit vient en mangeant dit-on…

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Jensen Huang Nvidia Logiciels

Nvidia lance Nemotron 3.5, des modèles IA ouverts capables de faire tourner des agents directement sur les PC

Open Agent Safety Platform Internet

Nvidia lance une plateforme pour garder le contrôle sur les agents IA

Jensen Huang Nvidia Logiciels

Le PDG de Nvidia assure que la croissance de l’IA n’en est qu’à ses débuts

Nvidia App Logiciels

Nvidia App intègre les agents IA pour modifier les paramètres des jeux

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Apple annonce le MacBook Pro avec écran OLED tactile

28 Oct. 2026 • 18:39
iPhoneAddict.fr

Apple vient de présenter une nouvelle génération de MacBook Pro qui marque une double première pour le Mac : un écran...

MacBook Pro 2026 Ecran OLED Tactile
PS5 Collection Prism Manettes Facades

PS5 Prism : PlayStation dévoile des façades et manettes transparentes

28 Oct. 2026 • 18:32
1 Jeux vidéo

Sony fait renaître le design transparent des années 1990 avec la collection Prism, une nouvelle gamme de manettes DualSense et de...

PlayStation Plus Logo

PlayStation Plus : les jeux offerts en novembre 2026

28 Oct. 2026 • 16:52
0 Jeux vidéo

Sony présente la liste des jeux offerts en novembre 2026 avec le PlayStation Plus. On retrouve trois titres cette fois-ci, soit autant que le mois...

iaddict mac 3.2.2 Infos KultureGeek

iAddict pour Mac : les articles lus, favoris et « À lire plus tard » se synchronisent avec l’iPhone et l’iPad

28 Oct. 2026 • 16:51
0
Shenlong Chine

Shenlong : une photo dévoile enfin l’avion spatial secret de la Chine

28 Oct. 2026 • 16:37
0 Science

L’un des engins spatiaux les plus secrets de Chine vient de perdre une partie de son mystère. La Defense Intelligence Agency (DIA)...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Le Mac Studio M5 Ultra avec 512 Go de RAM est disponible (jusqu’à 33 329 €)

Le Mac Studio M5 Ultra avec 512 Go de RAM est disponible (jusqu’à 33 329 €)

28 Oct. 2026 • 18:52

image de l'article Apple annonce le MacBook Pro avec écran OLED tactile

Apple annonce le MacBook Pro avec écran OLED tactile

28 Oct. 2026 • 18:24

image de l'article Précommandes ouvertes pour l’iPad mini 8 OLED, MacBook Pro M6 et iMac M6

Précommandes ouvertes pour l’iPad mini 8 OLED, MacBook Pro M6 et iMac M6

28 Oct. 2026 • 18:10

image de l'article L’Apple Store ferme avant l’annonce du MacBook Pro OLED tactile

L’Apple Store ferme avant l’annonce du MacBook Pro OLED tactile

28 Oct. 2026 • 17:47

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site