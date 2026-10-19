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Orange s’allie à trois opérateurs européens pour le satellite face à Starlink

3 min.
19 Oct. 2026 • 15:39
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Les opérateurs européens Orange, Deutsche Telekom, Telefónica et Vodafone ont signé une lettre d’intention pour étudier une candidature commune à l’attribution de fréquences dédiées aux communications mobiles par satellite en Europe. Leur objectif : développer les services Direct-to-Device qui permettent à des smartphones de communiquer directement avec des satellites et renforcer la maîtrise européenne de ces infrastructures stratégiques.

Orange Logo

Une envie de fréquences satellitaires par Orange et d’autres opérateurs

L’initiative vise à étudier une candidature commune lors de la future attribution de fréquences pour les Services Mobiles par Satellite (MSS). Les quatre groupes souhaitent faciliter l’accès aux services Direct-to-Device (D2D) qui pourraient permettre aux téléphones compatibles de rester connectés dans des zones où les réseaux terrestres sont absents ou insuffisants. Les opérateurs mettent également en avant la résilience des communications publiques et la protection des communications critiques.

Le projet prévoit aussi un modèle d’accès ouvert et non discriminatoire : les autres opérateurs mobiles européens pourraient utiliser les infrastructures envisagées pour proposer leurs propres services à leurs clients. Selon les quatre entreprises, cette approche doit favoriser la concurrence, limiter la fragmentation du marché et élargir le choix des consommateurs. Il s’agit toutefois à ce stade d’étudier une candidature commune : aucun calendrier de lancement commercial n’a été annoncé.

Une infrastructure européenne pour contrer l’américain Starlink

Les quatre groupes prévoient de mettre en place en Europe les infrastructures au sol nécessaires, ainsi que des fonctions de coordination et de supervision. Ils précisent qu’ils n’investiraient pas directement dans une constellation de satellites : un partenaire spécialisé, qui reste à sélectionner, fournira cette composante. Le dispositif doit donc associer l’expertise des opérateurs mobiles à une technologie satellitaire existante.

Cette stratégie s’inscrit dans les discussions européennes sur la souveraineté numérique et la maîtrise des infrastructures spatiales. La Commission européenne cherche notamment à renforcer la capacité du continent à développer ses propres solutions de connectivité. Le sujet est aussi concurrentiel : les offres de connexion directe aux téléphones par satellite se développent à l’échelle mondiale, notamment avec Starlink, le réseau de SpaceX.

Orange et ses partenaires soulignent que cette lettre d’intention ne remplace pas leurs accords satellitaires actuels. La coopération annoncée constitue donc une démarche supplémentaire, destinée à préparer l’accès à de nouvelles fréquences et à organiser une offre à l’échelle européenne. Le partenaire spatial, les modalités définitives de la candidature et les services qui pourraient être proposés restent à préciser.

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