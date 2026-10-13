Netflix va diffuser la Coupe du monde de 2030, mais pas partout

Netflix a obtenu les droits pour diffuser en exclusivité les 104 matchs de la Coupe du monde de football de 2030 en Espagne et en Andorre. L’accord avec la FIFA marque une nouvelle étape dans la stratégie sportive de la plateforme de streaming qui investit progressivement dans les retransmissions en direct.

La Coupe du monde de 2030 en streaming sur Netflix

La compétition se déroulera du 8 juin au 21 juillet 2030. L’Espagne accueillera le tournoi avec le Maroc et le Portugal, tandis que l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay organiseront chacun un match commémoratif pour célébrer le 100e anniversaire de la première Coupe du monde, disputée en 1930 en Uruguay. Netflix proposera l’intégralité des matchs en direct sur son service de streaming dans les deux territoires couverts par l’accord.

Malgré l’exclusivité annoncée, les téléspectateurs espagnols ne seront pas nécessairement obligés de souscrire à Netflix pour suivre les rencontres les plus importantes. L’accord prévoit qu’un match par journée de compétition soit disponible gratuitement en Espagne. Un diffuseur national en clair proposera également un ensemble de rencontres comprenant tous les matchs de la sélection espagnole, les deux demi-finales et la finale. Netflix n’a pas encore dévoilé l’identité de ce partenaire.

La plateforme prévoit aussi une couverture éditoriale complète autour des matchs : émissions d’avant-match, analyses à la mi-temps, débriefs après les rencontres et résumé quotidien pendant la compétition. D’autres programmes seront diffusés en amont du tournoi. Netflix promet une approche destinée au public espagnol, alors que le pays sera l’un des hôtes de cette édition anniversaire.

Netflix accélère dans le sport en direct

Cet accord renforce les liens entre Netflix et la FIFA. La plateforme détient déjà les droits de diffusion de la Coupe du monde féminine 2027 au Brésil, ainsi que ceux de l’édition 2031 aux États-Unis et au Canada. Le Mondial masculin de 2030 constituera toutefois une première pour Netflix en Espagne, où la Coupe du monde 2026 avait été diffusée par la télévision publique RTVE.

Netflix développe depuis plusieurs années son catalogue de retransmissions sportives en direct, avec notamment des événements de la NFL, des combats de boxe et de MMA, ainsi que des programmes liés à la WWE (catch). Le groupe cherche à faire du direct un rendez-vous régulier pour ses abonnés, au-delà des films et des séries qui constituent historiquement son activité. Les conditions financières de l’accord avec la FIFA n’ont pas été rendues publiques.

Les droits annoncés concernent uniquement l’Espagne et l’Andorre. Aucun droit de diffusion pour la France n’est inclus dans cet accord. Chez nous, ce sera à la télévision avec l’intégralité des matchs sur beIN Sports et 54 rencontres en clair, dont les matchs de l’équipe de France, sur M6. Mais qui sait, peut-être qu’il y aura également un accord à part uniquement pour le streaming.