Catch en direct : Netflix décroche l’exclusivité sur la WWE pour 5 milliards de dollars

Après Amazon Prime Video et Apple TV+, Netflix aussi se met au stream sportif. La marque au N rouge annonce en effet qu’elle vient de décrocher la diffusion en direct live de la WWE RAW, soit ce que l’on appelle plus communément dans nos contrées le « catch américain ». Les matchs de catch seront retransmis tous les lundi soir (via le service donc) aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et en Amérique latine. Pas de catch en Europe donc, sans doute parce que ce « sport » n’est pas très populaire sur le vieux continent et que Netflix déteste les mauvaises audiences. A noter toutefois qu’en France, la chaine AB1 diffuse ces matchs et que c’est peut-être pour cette raison que Netflix ne dispose pas des droits de diffusion dans l’hexagone. La diffusion de la WWE RAW sur Netflix démarrera au mois de janvier 2025, sachant que les droits de diffusion courent sur 10 ans.

On peut considérer que la WWE sera bien la première compétition sportive à intégrer le catalogue Netflix, sachant que la Netflix Cup (un tournoi de golf) n’avait rien d’une compétition officielle et que le match de gala qui se tiendra le 2 mars prochain entre Raphael Nadal et son compatriote Carlos Alcaraz compte vraiment pour du beurre.