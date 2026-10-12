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Fitbit Edge : Google présente son bracelet connecté avec écran

4 min.
12 Oct. 2026 • 19:00
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Google présente le Fitbit Edge, un bracelet connecté qui combine le suivi sportif avancé, un écran OLED et des fonctions de santé. Vendu à partir de 179,99 euros, il se positionne entre le Fitbit Air et la Pixel Watch 5, avec une autonomie annoncée pouvant atteindre sept jours.

Google Fitbit Edge

Avec le Fitbit Edge, Google étoffe sa gamme de bracelets avec un appareil conçu pour suivre l’activité physique sans adopter le format plus imposant d’une montre connectée. Le bracelet intègre un écran OLED hybride offrant 46 % de surface d’affichage supplémentaire par rapport au Fitbit Charge 6, un bouton physique latéral et un boîtier en aluminium de 11,5 mm d’épaisseur. Google le présente comme son bracelet de suivi sportif le plus avancé à ce jour.

Le Fitbit Edge embarque un GPS intégré 40 % plus précis que celui de la génération précédente selon Google, ainsi qu’un altimètre pour mesurer les dénivelés. Il prend en charge plus de 50 modes d’entraînement et peut détecter automatiquement jusqu’à 100 types d’activités, notamment la marche, la course et le vélo. Des indications en temps réel permettent également de consulter ses données pendant l’effort.

Le bracelet réunit aussi plusieurs capteurs dédiés à la santé : fréquence cardiaque, électrocardiogramme (ECG), oxygénation du sang (SpO2) et température cutanée. La fonction « gardien de santé » doit repérer certaines évolutions des tendances de tension artérielle et de résistance à l’insuline. Ces indicateurs restent destinés au suivi général du bien-être et ne constituent pas des mesures médicales permettant de poser un diagnostic. Leur disponibilité dépend également des pays et des conditions d’utilisation.

Sept jours d’autonomie, avec quelques concessions

Google annonce jusqu’à sept jours d’utilisation sur une charge, avec une recharge rapide capable de fournir une journée d’autonomie en cinq minutes. Cette estimation tombe toutefois à environ deux jours lorsque l’écran permanent est activé. Le bracelet est certifié IP68 et résiste à une immersion jusqu’à 50 mètres. Sa batterie est remplaçable dans le cadre d’une réparation, une première pour un bracelet de suivi sportif Fitbit, selon Google.

Google Fitbit Edge Poignet

Le Fitbit Edge fonctionne avec Android et iOS via l’application Google Health qui centralise les données de santé et d’activité. Il affiche les notifications du téléphone, permet de contrôler la musique et intègre la navigation Google Maps. En revanche, il ne dispose ni de micro ni de haut-parleur pour gérer les appels au poignet et l’absence de puce NFC exclut les paiements sans contact via Google Wallet. Il ne fonctionne pas non plus sous Wear OS (le système d’exploitation des montres connectées de Google) et ne permet pas d’installer librement des applications tierces.

Le Fitbit Edge est proposé en précommande à 179,99 euros chez Google et Amazon, avec une commercialisation pour le 27 octobre. Quatre coloris sont prévus : noir volcanique, brume, rose pêche et olive. L’achat comprend trois mois d’abonnement à Google Health Premium, nécessaire pour accéder aux fonctions avancées du coach de santé s’appuyant sur Gemini. Une édition spéciale associée au basketteur Stephen Curry est également vendue 219,99 euros.

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