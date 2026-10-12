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Amazon négocierait le rachat de Decart pour 7 milliards de dollars

5 min.
12 Oct. 2026 • 16:26
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Amazon serait en négociations pour racheter Decart, une jeune entreprise spécialisée dans les modèles capables de générer et de modifier des mondes visuels, pour environ 7 milliards de dollars. L’information, publiée par le Wall Street Journal puis reprise par Reuters, reste au conditionnel : aucun accord n’a été annoncé et Amazon comme Decart n’ont pas confirmé publiquement les discussions.

Logos Amazon Et Decart

Decart ne se limite pas à la génération de vidéo

Fondée en 2023 par Dean Leitersdorf, Orian Leitersdorf et Moshe Shalev, Decart s’est fait connaître avec des modèles dits « world models ». Contrairement à un générateur d’images qui produit un résultat fixe, cette famille de systèmes cherche à construire une représentation cohérente d’un environnement et de son évolution. Oasis génère ainsi des espaces simulés utilisables pour entraîner ou tester des robots et des systèmes de conduite autonome. Lucy, soutenu par Nvidia, est présenté comme capable de transformer de la vidéo en direct.

L’enjeu industriel dépasse l’effet visuel. Pour qu’un robot ou un véhicule apprenne à réagir à des situations rares, il faut lui fournir une grande variété de scénarios. Les simulations permettent de répéter des événements coûteux, dangereux ou difficiles à enregistrer dans le monde réel. Nous avions déjà évoqué cette course aux représentations prédictives avec le world model de Mirror Particle, conçu pour anticiper des comportements humains.

Decart développe également une couche logicielle destinée à mieux exploiter plusieurs familles d’accélérateurs. Ce point intéresse directement Amazon Web Services. AWS construit ses propres puces Trainium pour réduire sa dépendance aux GPU de Nvidia et proposer une alternative moins coûteuse à ses clients. Selon le Wall Street Journal, Decart a obtenu un accès anticipé à Trainium3 en 2025. Une acquisition pourrait donc renforcer à la fois l’offre de modèles et la stratégie matérielle du groupe.

Un prix qui reflète la bataille autour des infrastructures d’IA

Le montant avancé représenterait une nette prime par rapport à la valorisation de près de 4 milliards de dollars attribuée à Decart en mai 2026. La startup avait alors levé 300 millions de dollars lors d’un tour mené par Radical Ventures, avec Nvidia parmi les nouveaux investisseurs. Elle aurait recueilli plus de 400 millions de dollars depuis sa création.

Pour Amazon, 7 milliards de dollars constitueraient un pari important mais cohérent avec une stratégie qui mêle services cloud, silicium maison et applications grand public. Le groupe vient par exemple de présenter des tablettes Alexa sous Android, signe qu’il cherche aussi de nouveaux points d’entrée vers ses services. L’acquisition de Decart pourrait cependant servir d’abord AWS : la possibilité de faire fonctionner des modèles complexes sur différents accélérateurs est un argument commercial face aux clients qui refusent de dépendre d’une seule architecture.

Les usages possibles couvrent ensuite la logistique, la robotique, la création publicitaire et le divertissement. Amazon dispose d’entrepôts automatisés, d’une activité de livraison, d’un studio et d’une plateforme de cloud. Un modèle capable de simuler des environnements ou de modifier un flux vidéo en temps réel pourrait circuler entre plusieurs de ces divisions. Cette complémentarité reste toutefois une hypothèse tant que les entreprises n’ont pas expliqué leur projet.

Des négociations avancées ne valent pas un accord

Reuters indique qu’une transaction pourrait être conclue rapidement si les discussions n’échouent pas et si aucun autre prétendant ne se manifeste. Ces deux réserves sont essentielles. Une valorisation rapportée par des sources anonymes peut évoluer jusqu’à la signature, inclure des paiements conditionnels ou ne jamais déboucher sur une vente. Les autorités de la concurrence pourraient aussi examiner l’effet du rachat sur le marché du cloud et des modèles d’IA.

L’intérêt supposé d’Amazon intervient alors que Google transforme Gemini en agent de travail et que les grands groupes cherchent à contrôler davantage de briques techniques, du processeur à l’application. Acquérir une équipe et une technologie déjà financées peut accélérer cette intégration, mais le prix de 7 milliards place aussi la barre très haut pour une société créée seulement trois ans plus tôt.

Un autre acteur a déjà examiné le dossier : Anthropic aurait étudié en août une acquisition de Decart autour de 6 milliards de dollars, avant d’y renoncer après une phase de vérification approfondie. Ce précédent, rapporté par Bloomberg et rappelé par Reuters, montre que l’intérêt est réel tout en soulignant que la transaction avec Amazon peut encore s’arrêter.

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