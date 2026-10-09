GTA 6 sur Switch 2 ? La présidente de Nintendo America répond

Rockstar Games a déjà annoncé que Grand Theft Auto VI (GTA 6) sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre, mais qu’en est-il de la Switch 2 ? Peut-on s’attendre à voir le jeu débarquer sur la console de Nintendo ?
Devon Pritchard, la présidente de la Nintendo of America, à savoir la branche nord-américaine de Nintendo, a été questionnée à ce sujet par Variety. « C’est une question qui relève de Take Two et de Rockstar, mais je n’ai rien à annoncer de mon côté pour l’instant », déclare la dirigeante. Pas de GTA 6 sur Switch 2 donc… du moins pour le moment. Il faudra voir à l’avenir si un éventuel portage verra le jour.
La difficulté réside dans la puissance. La Switch 2 est évidemment plus puissante que la console précédente, mais elle n’est pas au niveau des PlayStation 5 ou Xbox Series X/S. Elle se rapproche (plus ou moins) de la Xbox Series S une fois dockée pour jouer sur téléviseur. Malgré tout, elle reste la console la moins puissante. Rockstar Games pourrait donc juger qu’elle n’arrive pas à suivre et proposer une bonne expérience de jeu.
En revanche, il sera intéressant de voir si Rockstar Games a pour projet de proposer GTA 5 sur Switch 2. Il n’y a aucune annonce à ce sujet pour le moment, mais ce serait techniquement faisable.
Les précommandes ont ouvert le 25 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :
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