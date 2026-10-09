GTA 6 sur Switch 2 ? La présidente de Nintendo America répond

Rockstar Games a déjà annoncé que Grand Theft Auto VI (GTA 6) sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre, mais qu’en est-il de la Switch 2 ? Peut-on s’attendre à voir le jeu débarquer sur la console de Nintendo ?

Devon Pritchard, la présidente de la Nintendo of America, à savoir la branche nord-américaine de Nintendo, a été questionnée à ce sujet par Variety. « C’est une question qui relève de Take Two et de Rockstar, mais je n’ai rien à annoncer de mon côté pour l’instant », déclare la dirigeante. Pas de GTA 6 sur Switch 2 donc… du moins pour le moment. Il faudra voir à l’avenir si un éventuel portage verra le jour.

La difficulté réside dans la puissance. La Switch 2 est évidemment plus puissante que la console précédente, mais elle n’est pas au niveau des PlayStation 5 ou Xbox Series X/S. Elle se rapproche (plus ou moins) de la Xbox Series S une fois dockée pour jouer sur téléviseur. Malgré tout, elle reste la console la moins puissante. Rockstar Games pourrait donc juger qu’elle n’arrive pas à suivre et proposer une bonne expérience de jeu.

En revanche, il sera intéressant de voir si Rockstar Games a pour projet de proposer GTA 5 sur Switch 2. Il n’y a aucune annonce à ce sujet pour le moment, mais ce serait techniquement faisable.

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