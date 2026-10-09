TENDANCES
Comparateur
  • AUTO
KultureGeek Jeux vidéo GTA 6 sur Switch 2 ? La présidente de Nintendo America répond
Jeux vidéo

GTA 6 sur Switch 2 ? La présidente de Nintendo America répond

3 min.
9 Oct. 2026 • 17:52
1

Rockstar Games a déjà annoncé que Grand Theft Auto VI (GTA 6) sera disponible sur PlayStation 5 et Xbox Series X/S le 19 novembre, mais qu’en est-il de la Switch 2 ? Peut-on s’attendre à voir le jeu débarquer sur la console de Nintendo ?

GTA 6 Lucia Jason

Devon Pritchard, la présidente de la Nintendo of America, à savoir la branche nord-américaine de Nintendo, a été questionnée à ce sujet par Variety. « C’est une question qui relève de Take Two et de Rockstar, mais je n’ai rien à annoncer de mon côté pour l’instant », déclare la dirigeante. Pas de GTA 6 sur Switch 2 donc… du moins pour le moment. Il faudra voir à l’avenir si un éventuel portage verra le jour.

La difficulté réside dans la puissance. La Switch 2 est évidemment plus puissante que la console précédente, mais elle n’est pas au niveau des PlayStation 5 ou Xbox Series X/S. Elle se rapproche (plus ou moins) de la Xbox Series S une fois dockée pour jouer sur téléviseur. Malgré tout, elle reste la console la moins puissante. Rockstar Games pourrait donc juger qu’elle n’arrive pas à suivre et proposer une bonne expérience de jeu.

En revanche, il sera intéressant de voir si Rockstar Games a pour projet de proposer GTA 5 sur Switch 2. Il n’y a aucune annonce à ce sujet pour le moment, mais ce serait techniquement faisable.

Où précommander GTA 6 au meilleur prix ?

Les précommandes ont ouvert le 25 juin. Vous pouvez directement passer depuis le PlayStation Store ou le Xbox Store. Mais si vous préférez les revendeurs pour la version « physique » et (surtout) un prix parfois inférieur à 79,99 euros ou 99,99 euros. Par exemple, le prix est de 60 euros chez Leclerc soit 25 % de remise. Voici les liens directs pour précommander GTA 6 chez les revendeurs :

  • Amazon (60 euros au lieu de 79,99 euros) [actuellement indisponible]
  • Leclerc (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Auchan (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Cdiscount (50 euros pour les nouveaux clients avec le code HELLO10 ou 60 euros pour les autres)
  • Joybuy (60 euros au lieu de 79,99 euros)
  • Fnac
  • Micromania (+ 20 euros en bon d’achat)
  • Carrefour
  • Cultura

Signaler une erreur dans le texte

Vous utilisez Google Actualités ? Suivez KultureGeek pour ne rien rater de l'actu High-Tech ! Icône Google Actualités

Ne manquez plus aucune de nos publications : Suivre cette source sur Google
Les sujets liés à ces tags pourraient vous interesser

Lisez aussi ces autres articles !

Switch OLED 2021 Prise en Main 2 Jeux vidéo

La Nintendo Switch reçoit une grosse mise à jour liée à la Switch 2

Nintendo Switch Joy-Con Jeux vidéo

Nintendo annonce se focaliser sur la Switch 2, mettant de côté de la Switch 1

Nintendo Switch 2 Demontage Jeux vidéo

La Nintendo Switch 2 est plus compliquée à réparer que la Switch 1

Nintendo Switch Joy-Con Jeux vidéo

Nintendo annonce un Nintendo Direct pour demain : des annonces pour la Switch 2

Un commentaire pour cet article :

  • Bozo75
    9 Oct. 2026 • 18:52
    On peut acheter le jeux moin chère ici, et acheter séparément le pack ultime ? Et faire revenir le tout à moin chère

Laisser un commentaire

Sauvegarder mon pseudo et mon adresse e-mail pour la prochaine fois.

Fils des commentaires
Quelques règles à respecter :
  • 1. Restez dans le sujet de l'article
  • 2. Respectez les autres lecteurs : pas de messages agressifs, vulgaires, haineux,…
  • 3. Relisez-vous avant de soumettre un commentaire : pas de langage SMS, et vérifiez l'orthographe avant de valider (les navigateurs soulignent les fautes).
  • 4. En cas d'erreur, faute d'orthographe, et/ou omission dans l'article , merci de nous contacter via la page Contact.

Nous nous réservons le droit de supprimer les commentaires qui ne respectent pas ces règles


Les derniers articles

Orange Logo

Orange lance Fast Pass 5G+ pour un débit prioritaire temporaire

9 Oct. 2026 • 20:04
0 Mobiles / Tablettes

Orange commercialise désormais Fast Pass 5G+, une option payante qui donne accès à une bande passante dédiée lorsque le...

Amazon Centre Distribution Beauvais

Amazon inaugure son 10e centre de distribution en France

9 Oct. 2026 • 19:36
0 Business

Amazon a inauguré le 9 octobre son nouveau centre de distribution à Beauvais dans l’Oise. Il s’agit du 10e en France. Le site...

Mars nuage Arsia Mons

Mars : son étrange nuage de 1 800 km pourrait se former grâce à un phénomène jugé impossible

9 Oct. 2026 • 18:38
0 Science

L’un des phénomènes atmosphériques les plus mystérieux de Mars commence à livrer ses secrets. Chaque printemps et...

Portrait reflété dans plusieurs surfaces de verre devant un microphone, métaphore de l’identité numérique.

Deepfakes : le Danemark dépose un projet de loi pour protéger le visage et la voix

9 Oct. 2026 • 18:19
0 Logiciels

Le Danemark veut donner aux personnes un moyen juridique supplémentaire de s’opposer à leurs doubles numériques. La ministre de...

deals promos

🔥 [#BonPlan] Les promos High-Tech du 9 octobre

9 Oct. 2026 • 17:57
0 Promos

Chaque jour nous dénichons pour vous des promos sur les produits High-Tech pour vous faire économiser le plus d’argent possible. Voici...

Les dernières actus Apple sur iPhoneAddict :

Tous les articles
image de l'article Apple mise sur Huxe, la startup d’IA audio fondée par d’anciens créateurs de NotebookLM

Apple mise sur Huxe, la startup d’IA audio fondée par d’anciens créateurs de NotebookLM

9 Oct. 2026 • 12:30

image de l'article Matchbox The Movie : John Cena déboule sur Apple TV dans un blockbuster inspiré des jouets Mattel

Matchbox The Movie : John Cena déboule sur Apple TV dans un blockbuster inspiré des jouets Mattel

9 Oct. 2026 • 11:00

image de l'article P7 DarkSword : une variante du malware cible les iPhone pas à jour

P7 DarkSword : une variante du malware cible les iPhone pas à jour

9 Oct. 2026 • 10:51

image de l'article Apple pousse les utilisateurs encore sous iOS 26 à installer iOS 27

Apple pousse les utilisateurs encore sous iOS 26 à installer iOS 27

9 Oct. 2026 • 9:41

Comparateur

Recherchez le meilleur prix des produits Hi-tech

Recherche

Recherchez des articles sur le site