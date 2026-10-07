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KultureGeek Jeux vidéo Doom débarque sur Vectrex : le FPS culte passe au tout vectoriel… façon Tron
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Doom débarque sur Vectrex : le FPS culte passe au tout vectoriel… façon Tron

2 min.
7 Oct. 2026 • 14:55
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Plus de trente ans après sa sortie, Doom continue de conquérir des machines improbables. Cette fois, le FPS d‘id Software s’affiche sur la Vectrex, une console de jeu lancée en 1982 et célèbre pour son écran vectoriel intégré. Le résultat métamorphose les couloirs démoniaques du jeu en un univers de lignes lumineuses qui évoque immédiatement l’esthétique du film Tron.

Un Doom entièrement redessiné en lignes vectorielles

La Vectrex ne produit pas son image comme une console classique. Son écran cathodique utilise un faisceau d’électrons pour tracer directement des lignes, sans grille traditionnelle de pixels. Une console 100% vectorielle donc. Doom adopte ainsi une identité visuelle particulièrement saisissante, loin des graphismes pixelisés de ses origines.

Le titre rejoint une longue tradition d’expériences improbables. Doom a déjà servi de terrain de jeu à 200 000 neurones humains cultivés en laboratoire et s’est même retrouvé associé à un test de grossesse détourné.

La Vectrex ne fait pas tout le travail

Cette démonstration n’est pas un véritable portage natif. Le moddeur Jason Kopp, alias ArcadeJason, s’appuie sur son Ultimate Vectrex Multicart 2, ou UVMC2. Cette cartouche moderne fonctionne pratiquement comme un petit ordinateur enfichable et prend en charge l’essentiel des calculs, tandis que la Vectrex sert notamment à l’affichage et au contrôle.

Le son est transmis séparément via une sortie jack 3,5 mm intégrée à la cartouche. Le projet exploite également un kit de développement conçu par Daniel Ferrer Guerrero.

On est donc loin des portages officiels de Doom sur consoles et mobiles, mais l’intérêt est évidemment ailleurs : Doom, roi incontesté du FPS, se décline depuis des années sur tous types de supports, comme une sorte d’hommage récurrent à son statut culte.

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