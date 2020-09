Non, DOOM ne tourne pas vraiment sur un test de grossesse

On y a vraiment cru. Le développeur américain Foone (c’est évidemment un pseudo) affirmait être parvenu à faire tourner le jeu DOOM sur le minuscule écran d’un test de grossesse, au prix bien sûr de quelques bidouilles. Le résultat était loin d’être convaincant, mais on reconnaissait sans peine le jeu culte d’ID Software. Las hélas, il semble que l’emballement médiatique (dont nous avons fait partie) ait omis un détail… de taille : la « manip » pour faire tourner DOOM sur le test de madame consistait non seulement à « rattacher » un clavier physique au test (pour le contrôle des mouvements du Doomslayer) mais aussi à changer… le processeur ainsi que l’écran !

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn’t really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It’s Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone (@Foone) September 7, 2020