Le vénérable DOOM tourne aussi désormais… sur un test de grossesse !

Le jeu original DOOM (1993) a tourné sur à peu près tout ce que notre monde moderne compte en écrans numériques : montres connectées, calculatrice, caisse enregistreuse, gestionnaire de tâches de Windows, tout ce qui affiche du pixel a reçu la visite du roi du FPS. Même le test de grossesse n’échappe pas au Doomslayer : le moddeur foone (oui, ça sonne bizarre…) a réussi à faire tourner le jeu sur le minuscule écran monochrome 128 x 32 pixels d’un test de grossesse classique, et même si on ne voit pas grand chose, cet exploit de portage est aussi grand que l’écran est petit…

Yesterday I had a lot of retweets and reddit posts and such for playing Doom on a pregnancy test.

But as I explained then, it wasn’t really PLAYING on a pregnancy test, it was just a video being played back, not an interactive game.

Well, now it is. It’s Pregnancy Test Doom! pic.twitter.com/Nrjyq07EVv

— foone (@Foone) September 7, 2020