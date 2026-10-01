Huawei Mate 90 Pro Max : le module Z10 transforme le smartphone en véritable appareil photo

Huawei pousse encore plus loin la photographie mobile avec la gamme Mate 90. La véritable curiosité ne se trouve pourtant pas dans le smartphone lui-même, mais dans le Ruiying Z10, un imposant module amovible qui apporte son propre capteur et un véritable zoom optique au téléphone.
Le Z10 embarque un capteur RYYB de 50 mégapixels au format 1 pouce, associé à une optique couvrant les focales de 24 à 240 mm. Huawei annonce un zoom optique continu 10x ainsi qu’une ouverture allant de f/2,0 à f/4,5. Le module dispose également d’un autofocus assisté par IA et accepte des filtres de 77 mm.
Cette approche va beaucoup plus loin que les téléconvertisseurs proposés sur certains photophones concurrents, une course à la photographie mobile déjà bien visible avec l’Oppo Find X9 Ultra ou les smartphones équipés d’un capteur principal de 1 pouce.
Le système HyperClick permet d’accrocher directement le Z10 au téléphone. L’écran, le traitement logiciel et les fonctions de partage du smartphone restent alors accessibles, tandis que le module fournit son propre système optique.
Attention toutefois : Huawei réserve officiellement le Z10 au Mate 90 Pro Max Collector’s Edition et au Mate 90 RS Ultimate Design. Le Mate 90 Pro Max standard, malgré une photographie déjà très ambitieuse dans la lignée du Mate 80 Pro Max, n’est pas compatible.
Le Z10 coûte 5 999 yuans, soit environ 720 euros en conversion HT. Huawei propose également un ensemble Mate 90 Pro Max Collector 1 To avec le module pour 19 499 yuans.
Volumineux et coûteux, le Z10 explore néanmoins une piste originale : plutôt que d’épaissir toujours davantage les smartphones, Huawei déporte les composants photographiques les plus haut de gamme dans un module que l’utilisateur ajoute seulement lorsqu’il en a besoin.
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