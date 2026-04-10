Oppo Find X9 Ultra : Oppo tease le double capteur 200 MP et le zoom périscopique 10x

Oppo continue de faire monter la pression autour du Find X9 Ultra, son prochain smartphone premium centré sur la photo. À l’approche de son lancement prévu le 21 avril prochain, le fabricant chinois a dévoilé plusieurs détails sur un bloc caméra particulièrement ambitieux, pensé pour rivaliser avec les références du très haut de gamme Android sur le terrain du zoom et du portrait.
Le Find X9 Ultra disposera de quatre modules arrière, avec en tête d’affiche deux capteurs de 200 mégapixels ! Oppo met en avant un capteur principal Hasselblad de 200 MP présenté comme capable de rivaliser avec un capteur 1 pouce, accompagné d’un téléobjectif 3x lui aussi en 200 MP orienté vers le portrait. Le smartphone embarquera aussi un téléobjectif périscopique 10x optique de 50 MP, équivalent à environ 230 mm, ainsi qu’un ultra grand-angle de 50 MP.
Cette configuration illustre une tendance de plus en plus marquée chez les fabricants chinois : proposer des systèmes photo mobiles extrêmement spécialisés, avec une vraie montée en gamme sur les longues focales.
La marque a également partagé des clichés capturés avec le module 10x, tout en montrant l’architecture interne de ce système dans une vidéo technique. Oppo préparerait en parallèle des lentilles téléconvertisseurs destinées à prolonger encore les capacités du Find X9 Ultra, signe que le constructeur veut installer son modèle comme un véritable photophone expert.
Si les promesses se confirment en usage réel, le Find X9 Ultra pourrait bien devenir l’un des smartphones photo les plus aboutis de 2026. Plus qu’un simple argument marketing, son système optique semble conçu pour redonner au zoom longue portée une place centrale dans l’expérience mobile haut de gamme.
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