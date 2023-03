Oppo lance le Find X6 Pro, un smartphone équipé d’un énorme capteur d’1 pouce de 50 megapixels

Le fabricant de smartphones Oppo vient de lancer en Chine son dernier flagship, le Find X6 Pro, qui est équipé d’un module photo Sony IMX989 de 50 mégapixels de type 1 pouce (f/2.2, mode macro à 4 cm, zoom 3x OIS), plus grand donc « que n’importe quel appareil photo grand angle disponible à ce jour » (dixit Oppo), et plus grand aussi que « n’importe quel appareil photo téléobjectif pour smartphone actuellement disponible sur le marché ». Il dispose également d’un téléobjectif secondaire et d’un capteur ultra wide. Outre ce capteur « maousse », le Find X6 Pro est motorisé par le processeur Snapdragon 8 Gen 2 de Qualcomm épaule par 12 à 16 Go de RAM selon modèles et dispose d’une batterie de 5 000 mAh qui peut être rechargée rapidement à 100 W (à l’aide d’un câble) ou à 50 W sans fil. Le Find X6 Pro dispose aussi d’un écran OLED de 6,82 pouces à 120 Hz avec une luminosité maximale de 2500 nits, sans oublier une capacité de stockage de 256 ou 512 Go ainsi que la certification IP68 (résistance à la poussière et à l’eau).

A noter que le bloc photo du X6 Pro a été conçu en collaboration avec Hasselblad, collaboration qui a abouti à un mode portrait qui émule « les couleurs et la profondeur de champ » des objectifs du prestigieux fabricant suédois. Le Find X6 Pro est immédiatement disponible à la vente en Chine, les tarifs démarrant à 5999 yuans (872 dollars) pour le Find X6 Pro et à 4499 yuans (654 dollars) pour le Find X6 « non-Pro ». Oppo n’a pas confirmé si ces nouveaux flagships auront droit à un lancement hors des frontières chinoises.