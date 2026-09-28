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KultureGeek Logiciels Gemini abandonne les Gems, remplacés par les Skills de Gemini dès novembre
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Gemini abandonne les Gems, remplacés par les Skills de Gemini dès novembre

2 min.
28 Sep. 2026 • 11:15
0

Google s’apprête à revoir en profondeur la personnalisation de Gemini. À partir du 17 novembre 2026, les Gems commenceront progressivement à disparaître au profit des Skills (trad :compétences), un nouveau système d’instructions personnalisées introduit avec Gemini Spark. Les Gems existants seront automatiquement migrés et resteront utilisables jusqu’à leur conversion.

Des Skills plus faciles à déclencher dans Gemini

Lancé en 2024, le système Gems permet de créer des versions personnalisées de Gemini, des versions configurées pour suivre des consignes récurrentes. Google avait encore renforcé cette fonction avec Gemini 2.5, notamment pour créer des assistants spécialisés selon les besoins de l’utilisateur.

Google Gemini Logo

Les Skills reprennent cette philosophie, mais avec une utilisation plus « directe ». Il suffira notamment de saisir « / » dans la zone de conversation pour appeler une compétence. Plusieurs Skills pourront également fonctionner simultanément, ce qui devrait permettre d’associer différentes instructions dans un même workflow sans devoir changer constamment d’assistant personnalisé.

Les Gems conservent encore quelques avantages

Le changement ne constitue toutefois pas une simple amélioration sur tous les points. Les Gems permettent actuellement de sélectionner un outil par défaut, comme la génération d’images, d’ajouter des fichiers servant de contexte ou encore de partager une configuration via un lien. Google devra donc préserver ces possibilités lors de la migration pour éviter une régression fonctionnelle.

Pour l’heure, la création de Skills passe par Gemini Spark et concerne les abonnés Google AI Pro et AI Ultra. Certains éléments de l’interface semblent d’ailleurs avoir été affichés avant leur déploiement complet, plusieurs boutons d’aide n’étant pas encore opérationnels.

Avec ce remplacement, Google cherche surtout à transformer les assistants personnalisés en briques réutilisables et combinables. Gemini évolue ainsi d’une collection de profils spécialisés vers un véritable système de compétences que l’utilisateur pourra mobiliser à la demande.

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