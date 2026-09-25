Ubisoft voulait développer un jeu Zelda, mais Nintendo a refusé

Ubisoft Milan a travaillé sur un spin-off de The Legend of Zelda mettant Ganondorf au centre du jeu, avant que Nintendo ne rejette le prototype. Le projet, baptisé Goliath, a reçu un premier feu vert avant son abandon après environ un an de développement.

Un jeu Zelda par Ubisoft a failli voir le jour

Ubisoft et Nintendo ont déjà collaboré sur deux jeux issus de l’univers de Mario et des licences des lapins crétins : Mario + The Lapins Crétins: Kingdom Battle en 2017, puis Mario + The Lapins Crétins: Sparks of Hope en 2022. D’après Insider Gaming, Ubisoft Milan, le studio qui a codéveloppé ces deux titres, souhaitait prolonger ce partenariat avec un jeu Zelda inédit.

Le studio aurait initialement présenté un spin-off avec un protagoniste entièrement nouveau. Nintendo aurait donné son accord initial au concept, avant de demander à Ubisoft Milan de faire de Ganondorf le personnage jouable. Le célèbre antagoniste de la série apparaît régulièrement dans les spin-offs Nintendo, notamment dans Hyrule Warriors et Super Smash Bros, mais il reste rarement au centre d’une aventure.

Ubisoft Milan aurait alors consacré une année à la création d’un prototype. Nintendo l’aurait finalement rejeté en novembre, sans que les raisons précises de cette décision soient connues. Il n’y a pas non plus d’informations précises sur le genre du jeu ou le contenu du prototype.

Le projet aurait marqué la fin du partenariat

Après l’abandon de Goliath, Ubisoft Milan aurait cherché d’autres projets liés aux licences Nintendo. Le studio aurait notamment envisagé un nouveau jeu avec les personnages de Mario ou un jeu de Star Fox.

Les discussions entre Ubisoft et Nintendo auraient toutefois commencé à se détériorer à la fin de 2023 et au début de 2024. Ubisoft Milan a ensuite réparti ses équipes sur différents projets, avec notamment des développeurs partis travailler sur Beyond Good & Evil 2. D’autres ont quitté Ubisoft pour cofonder Day 4 Night, le studio qui développe actuellement Bradley the Badger.

Ce projet avec Ganondorf s’ajoute à une autre tentative abandonnée autour de Zelda. Retro Studios, connu pour les jeux Metroid Prime, avait auparavant travaillé sur un spin-off consacré à Sheik et aux origines de l’Épée de légende, avant que Nintendo ne mette également fin au projet.

Le prochain jeu sera le remake de The Legend of Zelda : Ocarina of Time sur Nintendo Switch 2. Il sortira le 5 novembre prochain.