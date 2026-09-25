Google teste Gemini qui passe des appels à votre place

Google teste « Call for Me » (Appeler pour moi), une fonction de Gemini capable de téléphoner à des commerces à votre place pour effectuer des tâches courantes. Le service peut notamment réserver une table, vérifier la disponibilité d’un produit ou déplacer un rendez-vous, avec un déploiement initial limité.

L’IA Gemini gère vos appels et les requêtes

Le fonctionnement va plus loin que les outils précédents de Google comme « Patienter pour moi » qui attend à la place de l’utilisateur lorsqu’un appel le met en attente. Avec Call for Me, Gemini mène réellement la conversation : l’intelligence artificielle appelle le numéro demandé, se présente comme un assistant IA de Google, navigue dans les menus automatisés, attend en ligne puis échange avec le professionnel pour accomplir la tâche.

Google donne plusieurs exemples d’utilisation. Gemini peut :

demander à un magasin de bricolage si une pièce précise se trouve en stock

réserver une table dans un restaurant

modifier une réservation

déplacer un rendez-vous chez le coiffeur

L’utilisateur peut également lui fournir des préférences précises, comme demander une table en terrasse ou à un horaire particulier.

L’appel passe par le réseau mobile du smartphone et utilise le numéro de téléphone de l’utilisateur. Avant l’appel, Gemini affiche un récapitulatif de la mission, le numéro appelé et les informations qu’il compte communiquer. L’utilisateur doit ensuite confirmer l’appel. Google indique aussi que Gemini précise dès le début qu’il s’agit d’un assistant IA de Google et que la conversation est enregistrée.

Google accompagne cette fonction d’un contrôle en temps réel. L’utilisateur peut suivre la conversation grâce à une transcription en direct, écouter l’appel et reprendre la main à n’importe quel moment avec un bouton dédié, après quoi Gemini annonce qu’il cède la place. Un résumé du résultat apparaît ensuite dans l’application Gemini, tandis que la transcription et l’enregistrement restent consultables dans l’historique de l’application Téléphone.

Un test encore très limité

Pour l’instant, Call for Me reste une expérimentation. Google la réserve aux utilisateurs de 18 ans et plus aux États-Unis possédant un Pixel 11 avec une carte SIM américaine, un abonnement à Google AI, la version bêta de l’application Téléphone et un téléphone configuré en anglais. Gemini ne peut actuellement appeler que des numéros américains.

Google impose également plusieurs restrictions : Gemini ne peut pas appeler les services d’urgence, effectuer des paiements ou communiquer des données financières sensibles, transmettre certaines informations personnelles sensibles ou réaliser des appels de télémarketing. Le nombre d’appels effectués chaque jour fait aussi l’objet d’une limite.

Cette expérimentation marque une nouvelle étape dans la stratégie de Google autour des assistants IA capables d’agir dans le monde réel. L’entreprise avait déjà présenté Duplex en 2018, un système similaire dans l’idée, capable de téléphoner à des commerces pour effectuer certaines réservations. Call for Me reprend cette idée avec Gemini et l’étend à un éventail plus large de démarches téléphoniques.