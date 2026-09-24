Disney+ augmente encore ses prix, mais la France y échappe (pour l’instant)

Disney+ a décidé d’augmenter encore une fois ses prix. En l’état, cela semble uniquement concerner les États-Unis. La France y échappe, mais pour combien de temps ?

Encore une hausse de prix pour Disney+

Voici les nouveaux prix de Disney+ :

Standard avec pub : 12,49 $/mois (contre 11,99 $/mois auparavant)

12,49 $/mois (contre 11,99 $/mois auparavant) Premium : 21,49 $/mois (contre 18,99 $/mois auparavant)

Il faut savoir que c’est la quatrième hausse de prix pour Disney+ aux États-Unis en quatre ans. Ça commence à piquer pour les abonnés et beaucoup d’entre eux ont, sans surprise, manifesté leur mécontentement sur les réseaux sociaux pour la mise en place de la nouvelle tarification.

Quand Netflix ou d’autres services de streaming augmentent leurs prix, nous avons le droit au même discours, à savoir que les investissements sont de plus en plus importants pour les films et séries, d’où le changement de tarif. Ici, Disney+ n’a même pas utilisé cet argument. La plateforme a augmenté ses prix sans justification.

En France, la dernière hausse de prix en date pour Disney+ remonte à février 2025. L’abonnement standard avec pub est passé de 5,99 € à 6,99 € par mois. De son côté, l’abonnement Standard a vu son tarif passer de 9,99 € à 10,99 € par mois. Quant à l’abonnement Premium, son prix a basculé de 13,99 € à 15,99 € par mois.

Quand aura-t-on une hausse de prix pour Disney+ en France ? Il faut espérer que ce sera le plus tard possible. Mais bon, on se doute bien que le groupe de Mickey ne va pas tarder à revoir ses tarifs en Europe et ailleurs après les États-Unis.