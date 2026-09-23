La France débloque 80 millions d’euros pour l’IA dans le monde du travail

Le ministère du Travail dévoile un plan de 80 millions d’euros pour accompagner les entreprises et les salariés face à la progression de l’intelligence artificielle. Le dispositif comprend 12 mesures consacrées à la formation, à l’accompagnement des entreprises, au dialogue social et aux conditions de travail.

Une mise en avant de la formation IA

Le gouvernement justifie ce plan par le retard pris par les entreprises françaises dans l’adoption de l’IA. Selon l’Insee, 18 % des entreprises françaises utilisaient au moins une technologie liée à l’intelligence artificielle en 2025, soit environ deux fois moins que dans les pays européens les plus avancés.

La moitié des mesures vise l’« acculturation » des actifs. Le gouvernement prévoit notamment le lancement d’Explore IA, une plateforme gratuite développée par Pix qui permettra de tester ses connaissances et de suivre des parcours consacrés à l’intelligence artificielle. Pix est une start-up d’État qui propose déjà des parcours sur l’IA pour les élèves de 4e et de seconde.

Les centres de formation des apprentis bénéficieront également de nouveaux moyens pour développer les compétences recherchées dans les secteurs liés à l’IA. Le projet de loi de finances pour 2027 prévoit notamment un fonds national pour les CFA ainsi qu’une majoration du financement public pour certaines formations jugées stratégiques.

De leur côté, les demandeurs d’emploi pourront évaluer leur niveau de maîtrise de l’IA avec France Travail, puis accéder à un parcours de formation adapté. Le gouvernement veut aussi faire de l’IA une priorité du compte personnel de formation, avec davantage de possibilités de cofinancement.

Les PME et le dialogue social sont ciblés

Le plan cherche également à accélérer l’adoption de l’IA dans les petites et moyennes entreprises (PME) que le gouvernement considère comme moins avancées que les grandes entreprises dans ce domaine. Des « task forces entreprises » doivent ainsi sensibiliser les PME aux usages de l’IA, notamment pour le recrutement.

Le dispositif prévoit aussi un accompagnement des branches professionnelles afin qu’elles puissent organiser le dialogue social autour de l’introduction de l’IA. Le ministère veut enfin mieux anticiper les conséquences de ces technologies sur l’organisation et les conditions de travail.

Le plan intervient alors que le ministère du Travail doit réaliser 2,5 milliards d’euros d’économies dans le cadre du budget 2027. Le gouvernement indique avoir retenu des mesures destinées à produire un effet durable en s’appuyant également sur les acteurs de la formation et du monde professionnel.