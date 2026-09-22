Bungie fait marche arrière sur Destiny 2 et promet une profonde transformation de Marathon

Destiny n’a finalement pas dit son dernier mot. Quelques mois après avoir annoncé la fin du développement actif de Destiny 2, Bungie revoit sa stratégie… sous la pression de milliers de joueurs mécontents. Dans une communication adressée aux joueurs, les nouveaux dirigeants du studio promettent de restaurer des contenus supprimés et de donner une nouvelle orientation à Marathon.

Destiny 2 va récupérer ses anciennes campagnes et ses raids

Poria Torkan, responsable du studio, et Josh Deane, directeur de Marathon, reconnaissent que certaines décisions ont profondément entamé la confiance de leur communauté. « Nous n’en avons pas terminé avec Destiny », affirment-ils.

Première mesure concrète : le retour des campagnes, destinations et raids archivés depuis 2020. Cette politique de suppression, initialement destinée à limiter la taille du jeu et à faciliter sa maintenance, avait suscité de nombreuses critiques.

Le chantier sera toutefois conséquent. Bungie devra adapter ces activités aux évolutions techniques introduites ces dernières années, notamment l’éclairage, les ennemis et les systèmes de combat. Les contenus restaurés seront accessibles à tous les joueurs, mais aucun calendrier précis n’a encore été communiqué.

Marathon doit évoluer vers une expérience de survie plus complète

Le studio reconnaît également que Marathon, son extraction shooter, n’a pas attiré autant de joueurs qu’espéré. Les responsables du jeu veulent désormais dépasser les limites du genre pour proposer davantage de possibilités et d’options de jeu, dont un mode coopératif.

La nouvelle orientation doit renforcer la survie et élargir les façons de jouer, sans abandonner l’identité du titre. Bungie promet aussi de poursuivre l’amélioration des affrontements et du lore du jeu. Ces changements de cap interviennent après une période particulièrement difficile, marquée par d’importants licenciements et le départ de Justin Truman de la direction du studio.

Bungie cherche désormais à reconstruire sa relation avec les joueurs sur deux fronts. La restauration de Destiny 2 constitue une première réponse tangible, tandis que la transformation de Marathon devra encore convaincre dans les mois à venir.