Marathon : Bungie reporte la sortie après les critiques des testeurs

Bungie a annoncé le report de Marathon, son jeu de tir initialement prévu pour le 23 septembre. Sans dévoiler de nouvelle date, le studio promet des précisions cet automne. Ce retard vise à améliorer plusieurs aspects du jeu pour répondre aux attentes des joueurs.

Des ajustements pour une expérience plus intense

Après des tests menés plus tôt cette année, Marathon a reçu des retours mitigés. Les joueurs ont jugé la version alpha globalement décevante, critiquant son manque de tension, sa difficulté à jouer en solo et son éloignement de l’esprit de la trilogie Marathon des années 1990. Bungie prend ces retours au sérieux et annonce plusieurs priorités :

Renforcer les rencontres avec l’IA pour les rendre « plus stimulantes et engageantes ».

Rendre le combat « plus tendu et stratégique ».

Approfondir l’univers de Marathon avec une meilleure « fidélité visuelle », une narration environnementale renforcée et une tonalité plus sombre fidèle à la trilogie originale.

Ajouter des fonctionnalités sociales, comme un système de discussion de proximité et des améliorations pour les joueurs en solo ou en duo.

Le studio précise : « Nous utilisons ce temps pour permettre à l’équipe de créer une expérience intense et à fort enjeu, comme Marathon se doit de l’être ». Bungie souhaite également renforcer le lien avec les joueurs, qu’il considère comme « les voix les plus importantes » du projet.

Un contexte sensible pour Bungie et Sony

Ce report intervient alors que Bungie fait face à des critiques externes. Une artiste a récemment accusé le studio d’avoir utilisé son travail sans autorisation, ce qui pourrait expliquer les efforts pour revoir l’aspect visuel du jeu.

Pour Sony, propriétaire de Bungie, Marathon représente un enjeu crucial. Après des déboires avec d’autres jeux en tant que service, comme Concord, Sony mise sur ce titre pour redorer son image. Cela ne sera pas simple, d’où l’envie de prendre le temps pour améliorer Marathon.