PlayStation : Sony boucle le rachat de Bungie

Bungie fait désormais partie de la famille des PlayStation Studios avec Sony qui a bouclé le rachat. L’annonce initiale du rachat avait eu lieu en janvier dernier avec un montant de 3,6 milliards de dollars.

Le studio Bungie s’occupe notamment des jeux Destiny et fut le développeur des premiers jeux Halo sur Xbox. Ce n’est plus le cas aujourd’hui, c’est 343 Industries qui s’occupe de développer cette licence.

Qu’est-ce que ce rachat va changer pour les joueurs ? Cela reste encore à voir. En janvier, le studio assurait garder son côté créatif et surtout une certaine indépendance. Par exemple, les prochains jeux du studio continueront à être disponibles sur Xbox ou d’autres plateformes, ils ne vont pas devenir des exclusivités PlayStation.

The agreement to acquire Bungie has closed. So now we can officially say… welcome to the PlayStation family, @Bungie! pic.twitter.com/x5jVmelaxl

— PlayStation (@PlayStation) July 15, 2022