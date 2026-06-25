Bungie annonce d’importants licenciements, notamment l’équipe de Destiny

Bungie engage une restructuration majeure après la fin du développement de Destiny 2 et le retard de ses futurs projets. Dans le même mouvement, Justin Truman quitte brutalement la direction du studio, moins d’un an après sa nomination.

La fin de Destiny 2 provoque la rupture

Estimés à 800 employés en avril, les effectifs de Bungie entrent dans une phase de réduction sévère, après des rumeurs apparues dès mai. Les suppressions de postes touchent la majorité de l’équipe de Destiny, une partie de l’équipe de Marathon et des équipes de soutien de Sony Interactive Entertainment.

Bungie assume l’origine de la crise. Le studio reconnaît que « en tant que dirigeants de Bungie, passés et présents, nous reconnaissons que Destiny 2 n’a pas répondu aux attentes ces dernières années. Après notre dernière mise à jour de contenu pour Destiny 2, et alors que nos futurs projets sont encore à un stade d’incubation précoce, nous ne pouvions malheureusement pas continuer à fonctionner avec notre taille précédente ».

Le point de bascule est désormais clair. Avec l’ultime mise à jour de contenu de Destiny 2, Bungie met fin à son jeu historique sans disposer en face de productions assez avancées pour absorber l’organisation héritée des années précédentes.

Cette équation explique l’ampleur des licenciements d’employés. Le studio ne retire pas seulement des postes sur une franchise en fin de parcours, il redimensionne toute sa structure à un portefeuille de projets jugé encore trop immature. Dans ce contexte, le départ de Justin Truman aggrave l’image d’un studio entré dans une crise de direction autant que de production.

Sony réagit à son tour

Sony affirme avoir tenté d’autres solutions avant d’en arriver là. Hermen Hulst, directeur de PlayStation Studios, assure que Marathon reste stratégique : « Marathon reste une partie importante de notre portefeuille et nous continuerons à soutenir l’équipe alors qu’elle s’appuie sur les bases solides établies dans les saisons 1 et 2, et qu’elle poursuit ses efforts d’incubation pour de futurs projets ».

Ce soutien ne change pas le diagnostic de fond. Bungie paie à la fois les performances inférieures aux attentes de Destiny 2 ces dernières années et l’absence de relais suffisamment mûrs pour justifier le maintien de ses effectifs antérieurs.

La restructuration marque donc une transition brutale pour l’un des studios les plus emblématiques du giron PlayStation. Sony conserve Marathon dans sa feuille de route, mais Bungie sort profondément affaibli avec les nombreux licenciements d’employés.