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Lollipop Chainsaw : un film live-action annoncé, avec une préquelle sanglante et déjantée

3 min.
21 Sep. 2026 • 20:17
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Après l’annonce de Lollipop Chainsaw 2 Black2Back pour Playstation en 2027, Juliet Starling s’apprête à troquer les pixels contre les plateaux de cinéma. Dragami Games a profité du Tokyo Game Show 2026 pour annoncer une adaptation en prises de vues réelles de Lollipop Chainsaw. Le projet prendra la forme d’une comédie horrifique et déjantée -classée R aux États-Unis -, et racontera les événements précédant le jeu original.

Juliet Starling et sa tronçonneuse débarquent au cinéma

Sorti en 2012, Lollipop Chainsaw associait l’univers des pom-pom girls américaines à des affrontements sanglants contre des hordes de zombies. Cette production imaginée par Goichi Suda, avec James Gunn au scénario, s’était distinguée par son humour irrévérencieux et bien sûr par son héroïne sexy en diable.

Lollipop Chainsaw

Le film reviendra sur l’épidémie frappant le lycée de San Romero. Juliet devra alors révéler son appartenance à une famille de chasseurs de monstres et protéger ses proches, notamment son petit ami Nick.

Cette préquelle devrait également expliquer comment ce dernier devient une tête décapitée que l’héroïne transporte à sa taille, l’une des particularités les plus mémorables du jeu.

Un projet international pour développer toute une franchise

Dragami Games s’associe notamment à Nada Holdings, Orange Chariot et Ambitious Entertainment pour produire cette adaptation. Robert Franke et Joe Teng souhaitent créer « un nouveau modèle de franchises mondiales venues d’Asie ».

Lollipop Chainsaw 2

Le long-métrage s’inscrit dans une stratégie d’extension de la franchise comprenant également une série animée et un nouveau jeu (Lollipop Chainsaw 2 Black2Back). La licence avait déjà effectué son retour en 2024 avec Lollipop Chainsaw RePOP, une version remastérisée du titre original.

L’annonce de ce cette version live-action intervient alors que les adaptations de jeux vidéo se multiplient à Hollywood, entre le film Call of Duty et le reboot de Resident Evil.

Aucun réalisateur, casting ou calendrier de sortie n’a encore été communiqué. L’enjeu sera de conserver l’identité délirante et sexy de Lollipop Chainsaw, à une époque où l’autocensure sévit plus que jamais dans le milieu du ciné.

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