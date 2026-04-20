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Elden Ring , l’adaptation live-action d’Alex Garland a enfin une date de sortie (et un casting)

3 min.
20 Avr. 2026 • 18:10
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L’adaptation live-action de Elden Ring entre dans une phase beaucoup plus concrète. A24 vient en effet de fixer la sortie du film au 3 mars 2028 aux États-Unis, avec une distribution en salles qui s’annonce d’ores et déjà comme l’un des paris les plus ambitieux de l’histoire du studio ( A24 étant plutôy connu pour ses productions type indé). Longtemps entouré de spéculations, le projet prend enfin forme autour d’un nom fort à la mise en scène, Alex Garland (Ex-Machina), et d’un casting particulièrement fourni qui confirme les très grandes ambitions du long-métrage.

Un projet colossal pour A24

Le studio, davantage associé aux films d’auteur et aux propositions singulières qu’aux blockbusters de fantasy, s’attaque ici à une œuvre culte du jeu vidéo contemporain. Le simple fait qu’A24 ait accepté de porter un projet de cette ampleur en dit long sur la puissance de la franchise de From Software. Avec plus de 30 millions d’exemplaires vendus, Elden Ring n’est pas seulement un succès vidéoludique : c’est aussi un lore global, aussi dense que mystérieux, et qui a donc toutes les caractéristiques pour être un bon candidat à une adaptation.

Elden Ring

Ce changement d’échelle apparaît aussi dans les moyens engagés. Le film est présenté comme la production la plus importante jamais portée par A24, avvec un tournage qui devrait durer plusieurs mois et une sortie prévue pour l’IMAX. Du lourd donc.

Un casting dense, mais encore entouré de mystère

Le film réunira notamment Kit Connor, Ben Whishaw, Cailee Spaeny, Tom Burke, Nick Offerman, Sonoya Mizuno, Jonathan Pryce, Havana Rose Liu, Ruby Cruz, Emma Laird et Peter Serafinowicz. À ce stade, aucun rôle n’a encore été officiellement détaillé.

Alex Garland face à son défi le plus risqué

Le choix d’Alex Garland semble particulièrement cohérent. Le réalisateur de Civil War  et de 28 Jours plus Tard, est une habitué des gros projets, sans compter un vrai talent pour créer des scènes impressionnantes avec un minimum de moyens techniques et/ou logistiques. Ce « Geotrouvetou » du cinéma moderne devra user d’inventivité pour porter à l’écran le monde sombre, fantasmagorique et à la tonalité gothique d’Elden Ring.

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